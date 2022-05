Hasil Piala Thomas 2022: Fajar / Rian Kalah, Indonesia vs Jepang Imbang 2-2

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Fajar / Rian), gagal meladeni permainan Akira Koga / Yuta Watanabe dalam babak semifinal Piala Thomas 2022. Bertanding di partai keempat babak semifinal di Impact Arena, Bangkok, Jumat, 13 Mei 2022, mereka harus kalah dalam pertarungan tiga game dengan skor 14-21, 21-13, dan 18-21.

Fajar / Rian memulai game pertama dengan meyakinkan setelah mampu meraih tiga poin beruntun. Namun, mereka justru tertekan balik. Kehadiran Yuta sebagai pasangan baru Koga sangat dominan dalam pertandingan tersebut. Fajar / Rian kesulitan menghadapi manuver Yuta yang melancarkan kombinasi smash keras dan dropshot akurat.

Strategi Yuta membuat Fajar / Rian kesulitan mengatasi permainan cepat Jepang. Pasangan Indonesia nomor tujuh dunia itu juga kesulitan menembus pertahanan Yuta / Koga. Pada interval gim pertama, mereka tertinggal 8-11 dalam waktu sembilan menit.

Setelah jeda, perolehan poin Fajar / Rian tertahan, sedangkan Yuta dan Koga memperoleh lima poin beruntun. Memimpin perolehan poin berhasil pasangan Jepang manfaatkan untuk meraih kemenangan pada gim pertama dengan skor 21-14 selama 21 menit.

Pada game kedua, Fajar / Rian bermain lebih sabar meladeni permainan cepat Yuta / Koga. Mereka juga berhasil membongkar pertahanan Jepang dengan mengincar Koga yang kerap melakukan kesalahan. Setelah unggul 7-3, mereka berhasil memimpin 11-5 pada interval gim kedua.

Fajar / Rian berhasil menjaga ritme permainan setelah jeda. Beberapa kali serangan Fajar / Rian ke arah Koga berbuah poin. Stretegi itu berbuah positif. Enam poin beruntun memperlebar keunggulan dan menjadi momentum keduanya untuk meraih kemenangan gim kedua dengan skor 20-13.

Pada game penentuan, Fajar / Rian mampu memimpin pada interval dengan skor 11-8. Namun, pindah tempat membuat Fajar / Rian kalah angin. Mereka justru balik tertekan. Yuta dan Koga memperoleh lima poin beruntun dan berbalik unggul 13-11. Sodoran shuttlecock Fajar / Rian dan sulitnya menembus pertahanan Yuta membuat membuat pasangan Indonesia kedodoran.

Akhirnya, kesalahan Fajar dalam permainan netting dan servis Rian di akhir game ketiga membuat Koga / Yuta meraih kemenangan pada partai keempat Indonesia vs Jepang. Di gim ketiga, pasangan Jepang menang 21-18 atas Fajar / Rian dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit tersebut.

Berikut hasil pertandingan Indonesia vs Jepang.

MS1. Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota, menang 21-13, 14-21, 21-12 (Skor 1-0)

MD1. Mohammad Ahsan / Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Takuro Hoki / Yugo Kobayashi, menang 22-20, 8-21, 24-22 (Skor 2-0).

MS2. Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto, kalah 20-22, 21-13 (Skor 2-1).

MD2. Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Akira Koga / Yuta Watanabe, kalah 14-21, 21-13, 18-21 (Skor 2-2).

MS3. Shesar Hiren Rhustavito vs Kodai Naraoka

Baca juga : Hasil Piala Thomas 2022: Jonatan Christie Kalah, Indonesia vs Jepang 2-1