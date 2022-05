Hasil Piala Thomas 2022: Shesar Hiren Rhustavito Jadi Penentu ke Partai Final

TEMPO.CO, Jakarta - Shesar Hiren Rhustavito berhasil menjadi penentu langkah tim bulu tangkis Indonesia ke partai final Piala Thomas atau Thomas Cup 2022. Tampil di partai kelima melawan Jepang, ia berhasil mengandaskan perlawanan Kodai Naraoka dalam pertarungan straight game 21-17 dan 21-11.

Bertanding di Impact Arena, Bangkok, Jumat, 13 Mei 2022, Shesar mampu tampil dominan. Ia selalu berada dalam posisi unggul. Shesar memimpin perolehan poin 11-2 dalam waktu lima menit untuk merebut keunggulan interval gim pertama. Meski beberapa kali melakukan kesalahan sendiri, ia berhasil meraih kemenangan 21-17.

Dominasi Shesar berlanjut pada game kedua. Setelah skor sama kuat 2-2, ia berhasil memperoleh enam poin beruntun sebelum meraih keungguan 11-4 pada interval. Momentum itu berhasil ia manfaatkan untuk meraih kemenangan 21-11 atas tunggal putra Jepang yang kini bertengger di peringkat 45 dunia tersebut.

Shesar memastikan kemenangan 3-2 atas Jepang di babak semifinal Piala Thomas 2022. Indonesia berhasil memetik kemenangan pada partai tunggal pertama melalui Anthony Sinisuka Ginting yang berhasil mengalahkan Kento Momota. Ganda putra, Mohammad Ahsan / Kevin Sanjaya Sukamuljo, berhasil menggandakan keunggulan setelah mengandaskan Takuro Hoki / Yugo Kobayashi.

Jepang berhasil memperkecil ketertinggalan melalui Kenta Nishimoto yang berhasil mengalahkan Jonatan Christie di partai ketiga. Selain itu, pasangan Akira Koga / Yuta Watanabe sempat memperpanjang napas tim Jepang saat mengalahkan Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto.

Di partai final, Indonesia akan menghadapi tim bulu tangkis India yang secara mengejutkan mengalahkan tim unggulan, Denmark. Berikut rekap hasil pertandingan babak semifinal Piala Thomas 2022.

Indonesia vs Jepang 3-2

MS1. Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota, 21-13, 14-21, 21-12 (Skor 1-0)

MD1. Mohammad Ahsan / Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Takuro Hoki / Yugo Kobayashi, 22-20, 8-21, 24-22 (Skor 2-0).

MS2. Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto, 20-22, 21-13 (Skor 2-1).

MD2. Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Akira Koga / Yuta Watanabe, 14-21, 21-13, 18-21 (Skor 2-2).

MS3. Shesar Hiren Rhustavito vs Kodai Naraoka, 21-17 dan 21-11.

India vs Denmark 3-2

MS1. Lakshya Sen vs Viktor Axelsen, 13-21, 13-21.

MD1. Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty vs Kim Astrup / Mathias Christiansen, 21-18, 21-23, 22-20.

MS2. Kidambi Srikanth vs Anders Antonsen, 21-18, 12-21, 21-15.

MD2. Krishna Prasad Garaga / Vishnuvardhan Goud Panjala vs Anders Skaarup Rasmussen / Frederik Sogaard, 14-21, 13-21.

MS3. Prannoy H.S. vs Rasmus Gemke, 13-21, 21-9, 21-12.

Baca juga : Piala Thomas 2022: Kata Ahsan / Kevin Usai Menang Dramatis vs Hoki / Kobayashi