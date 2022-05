Hasil MotoGP Prancis: Bastianini Juara, Quartararo Ke-4, Marquez Posisi 6

TEMPO.CO, Jakarta - Balapan MotoGP Prancis berlangsung di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Ahad malam, 15 Mei 2022. Ini merupakan seri ketujuh dari total 21 balapan musim ini.

Simak sejumlah hal menarik dari balapan ini:

Pembalap Penghuni Podium

Enea Bastianini menjadi juara. Pembalap Gresini Ducati ini

memulai dari posisi kelima, lalu menempati posisi kedua setelah lap pertama. Ia manyalip Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) pada lap ke-20 dan terus memimpin hingga menjadi juara.

Pembalap Italia ini merebut podium ketiganya musim ini, yang semuanya berupa podium juara. Sebelumnya, ia juga menjadi kampiun di Qatar dan Amerika.

Podium kedua direbut pembalap Ducati Lenovo, Jack Miller. Ia meraih podium keduanya musim ini. Sedangkan posisi ketiga menjadi milik Aleix Espargaro. Pembalap Aprilia Racing memulai dari posisi ketiga dan finis di urutan yang sama. Ia merebut podium keempatnya musim ini.

Performa Fabio Quartararo

Pembalap juara dunia, Fabio Quartararo, memulai dari posisi keempat. Ia langsung melorot ke urutan kedelapan pada lap pertama. Pada lap ke-10 ia mampu naik ke urutan keenam. . Pada lap ke-20 ia ada di posisi kelima. Setelah Bagnaia crash pada lap ke-21, ia naik ke posisi keempat dan akhirnya finis di urutan sama.

Posisi Marc Marquez

Marc Marquez memulai dari posisi kurang bagus: urutan ke-10. Ia kesulitan memperbaiki posisinya. Hingga lap ke-10 ia berada di posisi ketujuh, di belakang Quartararo. . Pada lap ke-20 posisinya tetap tak berubah setelah disalip Johann Zarco. Ia akhirnya finis di posisi keenam.

Para Pembalap yang Jatuh

Dua pembalap Suzuki, Joan Mir dan Alex Rins, sama-sama jatuh dan gagal meneruskan balapan.

From bad to worse! @suzukimotogp's Sunday ends in double DNF #FrenchGP pic.twitter.com/Tc3k45F7ax