Indonesia Gagal Pertahankan Piala Thomas, Herry IP: Jangan Larut dalam Kesedihan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Piala Thomas Indonesia gagal mempertahankan gelar juara. Bermain di Impact Arena, Bangkok, Minggu, 15 Mei 2022, Indonesia dikalahkan India 0-3 dalam laga final Piala Thomas.

Anthony Sinisuka Ginting yang tampil sebagai tunggal pembuka melawan Lakshya Sen gagal menyumbangkan poin. Ginting kalah, 21-8, 17-21 dan 16-21.

Kemudian pasangan Mohammad Ahsan/Kevin Sanjaya Sukamuljo juga gagal menyumbangkan poin, sehingga India unggul 2-0. Ahsan/Kevin kalah dari Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy, 21-18, 21-23 dan 19-21.

Jonatan Christie yang tampil sebagai pemain ketiga Indonesia dikalahkan oleh Kidambi Srikanth. Jojo kalah dalam dua game langsung, 15-21 dan 21-23.

Pelatih ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi mengatakan, untuk bahan evaluasi, sebagai proses pembelajaran bagi semua pemain, pil pahit ini harus diterima. Herry juga meminta, para pemain Indonesia untuk segera bangkit.

"Kekalahan ini harus diterima, sebagai bagian dari proses pembelajaran. Tahun lalu, kita juara, kita gembira. Kali ini kita kalah, ya harus diterima," kata Herry IP dalam rilis PBSI.

"Kekalahan jangan membuat kita larut dalam kesedihan. Tetapi harus bangkit kembali menatap masa depan. Apapun hasilnya, kita layak memberikan ucapan untuk India yang jadi juara Piala Thomas tahun ini," ujar dia menambahkan.

Sementara itu, Jonatan Christie mengatakan, ia telah berjuang maksimal untuk bisa meraih kemenangan. Jojo juga berharap, kekalahan tersebut tidak membuat rekan-rekannya kehilangan semangat.

"Saya sudah berjuang maksimal. Kekalahan ini membuat saya seperti kehilangan kata-kata untuk menggambarkan betapa sedih dan kecewa saya. Di final kami harus kalah dan harus puas dengan medali perak," kata Jojo.

Hasil Lengkap final bulu tangkis Piala Thomas Indonesia vs India (0-3)

• Anthony Sinisuka Ginting vs Lakshya Sen, 21-8, 17-21, 16-21.

• Kevin Sanjaya Sukamuljo/Mohammad Ahsan vs Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy, 21-18, 21-23, 19-21.

• Jonatan Christie vs Kidambi Srikanth, 15-21, 21-23.

