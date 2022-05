Jadwal Bulu Tangkis SEA Games 2021 Senin 16 Mei, Tim Putra Indonesia vs Kamboja

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis putra Indonesia akan mengawali perjuangan di SEA Games 2021 Vietnam dengan menghadapi Kamboja pada babak perempat final beregu yang digelar di Bac Giang Gymnasium, Senin, 16 Mei 2022.

Manajer tim Indonesia, Eddy Prayitno, seperti dikutip dari keterangan resmi PBSI, Ahad, 15 Mei 2022, mengaku puas dengan hasil undian tersebut. Ia optimistis tim putra bisa mengantongi kemenangan atas Kamboja.

"Undian cukup memuaskan, sesuai prediksi kami. Di beregu putra kami akan bertemu Kamboja di babak perempat final, di atas kertas kami bisa menang. Di semifinal kemungkinan besar bertemu Thailand," kata Eddy.

"Ini yang harus menjadi perhatian karena tunggal Thailand secara data cukup kuat. Mereka menurunkan Kunlavut (Vitidsarn), Sitthikom (Thammasin) dan Khosit (Phetpradab). Apabila melihat peta kekuatan, Thailand menjadi salah satu yang terkuat dan harus benar diwaspadai," kata Eddy.

Pada nomor beregu putri, tim Indonesia, yang menempati unggulan kedua, otomatis lolos ke babak semifinal tanpa bertanding. "Ini artinya beregu putri Indonesia juga sudah memastikan mendapat medali walau belum tahu warnanya, semoga bisa kami maksimalkan menjadi emas," ujar dia.

Cabang bulu tangkis nomor beregu putra diikuti delapan negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Kamboja, Filipina, Laos, dan Vietnam. Sementara beregu putri hanya diikuti enam negara, yakni Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam dan Filipina.

Pertandingan nomor beregu bulu tangkis SEA Games 2021 akan dimulai Senin, 16 Mei hingga Rabu, 18 Mei 2022 mulai pukul 09.00 waktu setempat. Berikut hasil undian nomor beregu putra dan putri SEA Games 2021.

Beregu Putra

Indonesia (1) vs Kamboja

Thailand vs Filipina

Laos vs Singapura

Vietnam vs Malaysia (2)

Beregu Putri

Thailand (1) vs bye

Singapura vs Filipina

Vietnam vs Malaysia

bye vs Indonesia (2)

