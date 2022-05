Mengenal Bobby Setiabudi Peraih Perunggu SEA Games Vietnam

TEMPO.CO, Jakarta - Bobby Setiabudi menjadi salah satu pebulu tangkis muda yang dibawa oleh PBSI untuk berlaga di SEA Games Vietnam 2021. Ia menjadi salah satu atlet yang digadang-gadang menjadi penerus di sektor tunggal putra Indonesia.

Di SEA Games 2022, Bobby menjalani debutnya. Ia pun meraih medali perunggu di nomor beregu putra setelah di semifinal Indonesia kalah dari Thailand dengan skor 2-3.

Saat menghadapi Thailand, Bobby bermain di tunggal ketiga sekaligus menjadi penentu. Namun, Bobby dikalahkan oleh Panitchaphon Teeraratsakul dengan skor 18-21 dan 19-21.

Bobby Setiabudi merupakan atlet bulu tangkis binaan dari PB Djarum. Ia bergabung dengan PB Djarum pada 2012 lalu.

Sejauh ini prestasi Bobby di bulu tangkis memang masih belum mentereng. Namun, ia pernah meraih beberapa juara di turnamen internasional.

Pada 2021 misalnya, pemain kelahiran Situbondo ini meraih gelar juara di Bahrain International Series 2021. Juara BWF World Junior Mixed Team Championship 2019. Kemudian Bobby meraih medali perunggu di PON XX Papua 2020 untuk nomor beregu dan perorangan.

Ada beberapa nama yang tergabung di SEA Games Vietnam 2021 dan merebut juara di BWF Junior Mixed Team 2019. Mereka adalah Christian Adinata, Loe Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Biodata lengkap Bobby:

- Nama Lengkap:Bobby Setiabudi

- Tempat/Tanggal Lahir: Situbondo, 22 Maret 2001.

- Sektor: Tunggal Putra

- Tangan: Kanan

Prestasi Bobby dikutip dari laman PB Djarum:

Juara Bahrain International Series 2021 (tunggal putra)

- Medali perunggu PON XX Papua 2021 (tunggal putra)

- Medali perunggu PON XX Papua 2021 (beregu putra)

- Runner up CAFFINO Superliga Junior Beregu Putra U19 (Piala Liem Swie King) 2019

- Juara BWF World Junior Mixed Team Championships

- Piala Suhandinata 2019

- Juara Malaysia Junior International Challenge 2019 (tunggal putra)

- Runner up Asia Junior Championships 2019 (beregu campuran)

- Runner up Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2019 (tunggal putra)

- Runner up BTY Thailand Junior International Challenge 2019 (tunggal putra)

- Juara Pembangunan Jaya Cup Junior 2018 (beregu campuran)

- Juara Superliga Junior 2018 (beregu putra U19)

- Runner up Jakarta Open Junior International Championships 2018 (tunggal putra U19)

- Semifinalis Djarum Sirnas Sulawesi Selatan Open 2018 (tunggal taruna putra)

- Semifinalis Walikota Surabaya International Open 2018 (tunggal taruna putra)

- Semifinalis German Junior 2018 (tunggal putra)

- Juara Djarum Sirkuit Nasional Jawa Tengah Open 2017(tunggal remaja putra)

- Juara Walikota Surabaya Bank Jatim Victor Open 2017 (tunggal remaja putra)

