Jadwal Thailand Open 2022 Jumat Ini, 4 Wakil Indonesia Berebut Tiket Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia mempunyai empat wakil pada turnamen Thailand Open 2022 di babak perempat final. Keempatnya akan berjuang memperebutkan tiket menuju semifinal. Laga akan berjalan pada Jumat siang, 20 Mei 2022 di Impact Arena, Bangkok.

Keempat wakil Indonesia yang melaju ke perempat final ialah tunggal putra Shesar Hiren Rhustavito, ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Lalu terakhir, ganda campuran Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa.

Khusus untuk ganda putra, jika skenario berjalan mulus, tidak menutup kemungkinan akan terjadi all Indonesian final. Sebab, Ahsan / Hendra dan Fajar/Rian ada di pot yang berbeda.

Berikut jadwal wakil Indonesia pada perempat final Thailand Open 2022

Tunggal putra

- Shesar Hiren Rhustavito vs Lee Zii Jia (Malaysia)

Ganda putra

- Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark)

- Fajar / Rian Ardianto vs Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi (Jepang) -

Ganda campuran

- Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Cina)

Rekap hasil wakil Indonesia di babak 16 besar bulu tangkis Thailand Open 2022, Kamis, 19 Mei 2022:

Tunggal Putra

- Tommy Sugiarto vs Li Shi Feng (Cina): 20-22, 21-13, 18-21 (74 menit)

- Shesar Hiren Rhustavito vs Brian Yang (Kanada): 18-21, 21-8, 21-7 (44 menit)

Tunggal Putri

- Fitriani vs He Bing Jiao (Cina/8): 12-21, 6-21 (29 menit)

- Ruselli Hartawan vs Tai Tzu Ying (Taiwan/1): 15-21, 14-21 (29 menit)

Ganda Putra

- Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso vs Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi (Jepang): 17-21, 15-21 (46 menit)

- Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (5) vs Akira Koga/Taichi Sato (Jepang): 21-13, 21-18 (34 menit)

- Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (1) vs Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana: 21-18, 18-21, 21-16 (46 menit)

Ganda Campuran

- Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Yuta Watanabe/Arisah Higashino (Jepang/3): 8-21, 12-21 (28 menit)

- Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa Islami vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark/7): 21-17, 21-13 (36 menit)

- Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (Cina/4): 17-21, 18-21 (44 menit).

Baca: Piala Thomas: Kata Shesar Hiren Rhustavito Setelah Loloskan Indonesia ke Final