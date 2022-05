Rekap Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2021: Indonesia Punya 3 Wakil di Final

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak empat wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket babak final nomor perseorangan bulu tangkis SEA Games 2021 Vietnam. Mereka akan berebut medali emas pada pertandingan yang digelar di Bac Giang Gymnasium, Hanoi, Ahad, 22 Mei 2022.

Di nomor ganda, Indonesia memastikan perolehan medali emas dan medali perak setelah dua wakilnya lolos ke babak final. Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin berhasil melaju setelah mengandaskan perlawanan wakil tuan rumah Vietnam, Tuan Duc Do/Hong Nam Pham lewat pertandingan straight game 22-20, 21-16.

Mereka akan menghadapi rekan satu pelatnas, Pramudya Kusumawardana / Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, yang berhasil mengalahkan wakil Singapura, Hee Yong Kai Terry/Loh Kean Hean. Sempat tertinggal di game pertama 15-21, Pram / Yere berhasil membalikkan keadaan dengan menang dua set berikutnya 21-17, 21-19.

Di nomor ganda putri, Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil menang mudah atas wakil Singapura, Insyirah Khan / Zhi Rui Bernice Lim dengan skor 21-10, 21-7. Pada perebutan medali emas, mereka akan menghadapi wakil Thailand, Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard.

Indonesia kehabisan wakil di nomor tunggal putri dan ganda campuran. Putri Kusuma Wardani dan Gregoria Mariska Tunjung sama-sama kalah saat menghadapi wakil Thailand Pornpawee Chochuwong dan Phittayaporn Chaiwan. Keduanya kalah dalam dua gim langsung.

Di ganda campuran, Rinov Rivaldy / Phita Mentari Haningtyas dan Adnan Maulana / Mychelle Crhystine Bandaso, justru tampil tidak konsisten. Keduanya berhasil memenangkan game pertama, tetapi harus bertekuk lutut pada dua set berikutnya dari pasangan Malaysia. Putri KW, Gregoria, RInov / Phita, dan Adnan / Mychelle harus puas dengan medali perunggu.

Berikut rekap hasil pertandingan wakil Indonesia di babak semifinal SEA Games Vietnam pada Sabtu, 21 Mei 2022.

Lapangan 1

Partai pertama: Putri Kusuma Wardani vs Pronpawee Chochuwong (Thailand/1): 16-21, 9-21.

Partai kedua: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Insyirah Khan/Zhi Rui Bernice Lim (Singapura): 21-10, 21-7.

Partai ketiga: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (2) vs Tuan Duc Do/Hong Nam Pham (Vietnam): 22-20, 21-16.

Partai keempat: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (1) vs Cheng Tang Jie/Peck Yen Wei (Malaysia/4): 22-20, 13-21, 18-21.

Lapangan 2:

Partai kedua: Gregoria Mariska Tunjung vs Phittayaporn Chaiwan (Thailand): 18-21, 15-21.

Partai keempat: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan (1) vs Hee Yong Kai Terry/Loh Kean Hean (Singapura/4): 15-21, 21-17, 21-19.

Partai kelima: 1 Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso (3) vs Hoo Pang Ron/Cheah Yee See (Malaysia/2): 21-18, 16-21, 17-21.

