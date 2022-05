42 Tahun Steven Gerrard, Kapten Liverpool dan Tim Inggris Legendaris Sekaligus

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 30 Mei 1980 silam pemain dan manajer sepak bola asal Inggris, Steven Gerrard lahir. Berikut profil serta prestasi yang diperolehnya selama merumput dan melatih di dunia persepakbolaan.

Steven George Gerrard atau lebih dikenal dengan nama Steven Gerrard merupakan manajer sepak bola profesional Inggris dan mantan pemain. Dia mengelola klub Liga Premier Aston Villa. Para pakar dan sesama profesional menggambarkan Gerrard sebagai salah satu pemain terbesar generasinya. Dia menghabiskan sebagian besar karier bermainnya sebagai gelandang tengah untuk Liverpool dan tim nasional Inggris, serta menjadi kapten untuk kedua tim.

Gerrard bermain untuk Liverpool dari 1998 hingga 2015. Bersama Liverpool, dia memenangkan sembilan trofi, termasuk Liga Champions UEFA, dua Piala FA, dan tiga Piala Liga. Gerrard juga sempat menjadi Man of the Match di Final Liga Champions UEFA 2005, di mana Liverpool membalikkan defisit 3-0 untuk mengalahkan AC Milan melalui adu penalti. Kendati sukses di kompetisi piala, sayangnya Gerrard tak pernah memenangkan Liga Premier.

Gerrard memenangkan 114 caps Inggris antara tahun 2000 dan 2014. Dia menjadi kapten tim 38 kali dan mencetak 21 gol. Dia juga bermain di tiga Kejuaraan Eropa UEFA, pada tahun 2000, 2004 dan 2012. Pada UEFA 2012, dia dinobatkan sebagai Tim Turnamen. Gerrard juga tampil di tiga Piala Dunia FIFA, pada 2006, 2010 dan 2014.

Gerrard memulai karier sebagai manajer sepak bola dengan mengelola tim U-18 Liverpool Youth Academy. Kemudian karier manajerial seniornya dimulai pada 2018 bersama klub Liga Utama Skotlandia Rangers. Dalam musim penuh ketiganya sebagai pelatih, tim asuhan Gerrard tidak terkalahkan di liga untuk memenangkan gelar liga pertama Rangers dalam 10 tahun. Lalu, pada November 2021, ia menjadi manajer Aston Villa.

Sederet Penghargaan Steven Gerrard

Berikut beberapa penghargaan Steven Gerrard saat menjadi pemain maupun pelatih, dikutip dari berbagai sumber:

Saat bermain dengan Liverpool, Steven Gerrard pernah memenangi FA Cup musim 2000–2001, 2005–2006, Football League Cup musim 2000–2001, 2002–2003, 2011–2012, FA Community Shield musim 2006, UEFA Champions League musim 2004–2005, UEFA Cup musim 2000–2001, dan UEFA Super Cup musim 2001.

Saat menjadi pemain sepak bola, beberapa penghargaan individualnya yaitu UEFA Club Footballer of the Year musim 2005, PFA Players’ Player of the Year musim 2005–2006, PFA Young Player of the Year musim 2000–2001, PFA Premier League Team of the Year musim 2000–2001, 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, dan musim 2013–2014.

Selain itu, dia juga meraih penghargaan sebagai PFA Fans’ Player of the Year musim 2000–2001 dan musim 2008–2009, PFA Merit Award musim 2015, FWA Footballer of the Year musim 2008–2009, Onze d’Argent musim 2005, FA England Player of the Year Award musim 2007 dan 2012, Liverpool Player of the Season musim 2004, 2006, 2007, 2009, serta Liverpool Fans Online Player of the Season musim 2005 dan 2007.

Steven Gerrard juga meraih penghargaan FIFA FIFPro World XI musim 2007 hingga musim 2009, UEFA Team of the Year musim 2005 hingga 2007, UEFA Ultimate Team of the Year, UEFA European Championship Team of the Tournament musim 2012, ESM Team of the Year musim 2008–2009, Premier League Player of the Month musim Maret 2001, Maret 2003, Desember 2004, April 2006, Maret 2009, dan Maret 2014.

Dua juga dianugerahi Premier League 20 Seasons Awards 1992–1993 to 2011–2012), Fantasy Team (public choice). English Football Hall of Fame musim 2017[299] FIFA Club World Championship Silver Ball musim 2005, serta Premier League Hall of Fame musim 2021.

Selama menjadi manajer di Rangers, Steven Gerrard berhasil membawa klub tersebut memenangi laga Scottish Premiership musim 2020–2021 dan Scottish League Cup runner-up musim 2019–2020. Sementara penghargaan individual yang diraihnya selama menjadi manajer yaitu SFWA Manager of the Year musim 2020–2021, PFA Scotland Manager of the Year musim 2020–2021, SPFL Premiership Manager of the Year musim 2020–2021, LMA Special Achievement Award musim 2020–2021, serta Scottish Premiership Manager of the Month musim April 2019, September 2019, Desember 2019, Agustus 2020, Oktober 2020, November 2020, serta Februari 2021.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

