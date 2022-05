Bursa Transfer Liga 1: Persebaya Surabaya Umumkan Pemain Asing Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Persebaya Surabaya mengumumkan rekrutan pemain asing barunya, Senin, 30 Mei 2022. Mereka mengontrak gelandang asal Brasil, Higor Felipe Vidal.

Bergabungnya sang pemain diumumkan melalui akun Instagram resmi klub. "Ladies and gentleman, please welcome our new Brazilian Midfielder, Higor Filipe Vidal," tulis Persebaya pada caption unggahan.

Bagi Higor Vidal, Persebaya merupakan tim pertama yang dibelanya di Indonesia. Sebelumnya banyak berkarier di Brasil dan Eropa.

Di Brasil, gelandang serang berusia 25 tahun itu tercatat pernah memperkuat Parana U-20 dan Londrina-PR. Lalu pada 2016, ia menjajal peruntungannya di Eropa. Setidaknya sudah ada empat tim di tiga negara yang pernah merasakan jasanya.

Empat tim yang dimaksud yakni Zalgiris (Lithuania), H Petah Tikva (Israel), dan dua klub Yunani, PAS Giannina serta Anagennisi Karditsas.

Musim lalu, Higor Vidal bermain untuk Anagennisi Karditsas di kompetisi kasta kedua Liga Yunani dan tampil 19 kali atau selama 663 menit.

Meski lebih sering diturunkan sebagai pemain pengganti, ia mampu menyumbangkan satu gol dan dua assist untuk Anagennisi Karditsas.

Sejatinya, Higor Vidal telah tiba di Indonesia pada akhir pekan lalu. Namun pelatih Aji Santoso memberinya kesempatan untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang.

Setelah menjalani tes kesehatan pada Senin pagi, ia dijadwalkan akan menghadiri sesi latihan tim Persebaya pada sorenya.

Bursa Transfer Persebaya Surabaya Menjelang Liga 1 2022-23:

Masuk: Leo Lelis, Andre Oktaviansyah, M Zaenuri, Januar Eka, Salman Alfarid, Dandi Maulana, Brylian Aldama, Alta Ballah, Bramdani, Ahmad Nufiandani, Saiful, Wahyudi, Higor Felipe Vidal.

Keluar: Taisei Marukawa, Bruno Moreira, Arsenio Valpoort, Ricky Kambuaya, Rachmat Irianto, Alie Sesay, Reva Adi Utama, Ady Setyawan, Samsul Arif, Frank Sokoy, Hambali Tholib, Mokhamad Syaifuddin, Oktafianus Fernando, Rendi Irwan.

