Jadwal Lengkap Final NBA 2022, Golden State Warriors vs Boston Celtics

TEMPO.CO, Jakarta - Babak final NBA 2021/2022 akan mempertemukan Golden State Warriors dan Boston Celtics. Keduanya berhasil melaju setelah menjadi juara pada wilayah masing-masing.

Warriors merajai Wilayah Barat usai menundukkan Dallas Mavericks dengan skor 4-1. Sedangkan, Celtics berhasil menang secara dramatis dengan skor 100-96 pada game ketujuh final NBA Wilayah Timur melawan Miami Heat untuk memastikan kemenangan 4-3.

Celtics sendiri berstatus penghuni posisi dua Wilayah Timur. Sedangkan Warriors peringkat ketiga Wilayah Barat. Meski demikian, keuntungan sebagai tuan rumah berada di tangan Warriors. Pasalnya, Stephen Curry dan kawan-kawan punya rekor tanding lebih baik di fase reguler NBA 2021-2022.

Warriors yang finis ketiga di Wilayah Barat punya rekor tanding 53 kemenangan dan 29 kekalahan. Sedangkan, Celtics yang finis kedua di Wilayah Timur punya rekor tanding 51 kemenangan-31 kekalahan.

Dengan demikian, Warriors bakal empat kali menjadi tuan rumah laga NBA Finals 2022, yaitu pada game 1, 2, 5, dan 7. Sedangkan Celtics jadi tuan rumah pada game 3, 4, dan 6. Berikut Jadwal NBA Finals 2022 (waktu Indonesia Barat).

Game Kandang Tandang Waktu Pukul 1 Golden State Warriors Boston Celtics Jumat, 3 Juni 08.00 WIB 2 Golden State Warriors Boston Celtics Senin, 6 Juni 07.00 WIB 3 Boston Celtics Golden State Warriors Kamis, 9 Juni 08.00 WIB 4 Boston Celtics Golden State Warriors Sabtu, 11 Juni 08.00 WIB 5 Golden State Warriors Boston Celtics Selasa, 14 Juni 08.00 WIB 6 Boston Celtics Golden State Warriors Jumat, 17 Juni 08.00 WIB 7 Golden State Warriors Boston Celtics Senin, 20 Juni 07.00 WIB

Game ke-5 hingga game ke-7 akan dimainkan apabila belum ada tim yang mampu memenangkan empat pertandingan. Dengan demikian, dari enam final yang dilakoni Warriors, sebanyak lima pertandingan akan dilakoni Stephen Curry dan kawan-kawan dengan status Home Court Advantage. Hanya sekali Warriors gagal mendapatkan Home Court Advantage yaitu saat menghadapi Toronto Raptors di Final NBA 2018-2019.

Seluruh laga NBA Finals 2022 dapat disaksikan di O Channel dan Champions TV. Keduanya dapat diakses pada layanan over the top (OTT) Vidio.com. Selain Vidio.com, final NBA juga bisa disaksikan via NBA League Pass.

Bintang Golden State Warriors Klay Thompson (tengah) berselebrasi dengan Draymond Green seusai mencetak tripoin melawan Dallas Mavericks dalam Gim 5 final Wilayah Barat NBA di Chase Center, California, Amerika Serikat, Kamis (26/5/2022) waktu setempat. (ANTARA/REUTERS/USA TODAY SPORTS/Kelley L Cox)

