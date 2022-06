Hasil Indonesia Masters 2022: Putri KW Kandas, Gregoria ke 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui keunggulan lawannya dari Cina, He Bing Jiao. Bermain di babak 32, Putri KW kalah dari unggulan keenam di turnamen Indonesia Masters 2022 itu dengan skor 16-21, 14-21.

Pada gim pertama, permainan berjalan ketat bagi keduanya. Putri dan Bing Jiao saling kejar mengejar angka. Bing Jiao sempat memimpin 16-13. Keunggulan tersebut bisa dipertahankan hingga gim pertama selesai.

Memasuki gim kedua, Bing Jiao berhasil memperlebar jarak setelah ditempel ketat. Ia unggul 12-6 dari Putri. Di saat Putri KW bisa menambah satu poin, lawan justru unggul dua poin. Keunggulan tersebut gagal dihentikan oleh Putri dan laga pun berakhir dengan kemenangan He Bing Jiao

Pada laga sebelumnya, Gregoria Mariska Tunjung berhasil menyingkirkan lawannya dari Thailand, Phittayaporn Chaiwan dengan skor 21-14, 21-15. Ia berhasil menambah wakil Indonesia di babak 16 besar.

Sementara di nomor tunggal putra ada Chico Aura Dwi Wardoyo yang berhasil mengamankan tiket babak 16 besar. Ia mengalahkan wakil dari India, Sameer Verma, dengan skor 21-17 dan 21-15.

"Tadi di gim pertama poinnya agak mepet dan sempat ketinggalan juga. Di situ saya coba lebih ulet dan lebih fokus satu demi satu poin. Pas terakhirnya saya mencoba meningkatkan tempo main dan bermain menyerang," kata Chico saat ditemui usai pertandingan.

"Mendengar teriakan penonton itu membuat saya lebih semangat dan termotivasi buat tampil maksimal," kata Chico usai laga.

Hasil sementara wakil Indonesia di Indonesia Masters 2022, Rabu, 8 Juni 2022.

Tunggal Putra

- Tommy Sugiarto vs Lee Cheuk Yiy (Hong Kong): 21-17, 9-21, 17-21

- Anthony Sinisuka Ginting (4) vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand):

- Shesar Hiren Rhustavito vs Viktor Axelsen (Denmark/1):

- Chico Aura Dwi Wardoyo vs Sameer Verma (India): 21-17, 21-15

- Jonatan Christie (6) vs Zhao Jun Peng (Cina):

Tunggal Putri

- Putri Kusuma Wardani vs He Bing Jiao (Cina/6):

- Gregoria Mariska Tunjung vs Phittayaporn Chaiwan (Thailand): 21-14, 21-15

- Ruselli Hartawan vs Ratchhanok Intanon (Thailand/5):

Ganda Putri

- Isyana Syahira Meida/Rinjani Nastine vs Du Yue/Li Wen Mei (Cina): 8-21, 8-21

- Titis Rahma/Bernadine Wardana vs Anisanaya Kamila/Az Zahra Ditya: 14-21, 21-18, 15-21

- Arlya Nabila/Agnia Sri Rahayu vs Low Yeen Yuan/Valeree Siow (Malaysia): 21-18, 21-16

Ganda Campuran

- Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (4) vs Ishaan Bhatnagar/Tanisha Crasto (India): 21-14, 16-21, 21-12.

- Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso vs Seo Seung-jae/Chae Yu-jung (Korea Selatan/5):

- Hafiz Faizal/Serena Kani vs Reddy B. Sumeeth/Ashwini Ponnappa (India):

- Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Adam Hall/Julie Macpherson (Skotlandia):

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Chen Tang Jie/Valeree Siow:

MUHAMMAD NURHENDRA