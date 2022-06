Hasil Final NBA 2022: Kalahkan Warriors 116-100, Boston Celtics Unggul 2-1

TEMPO.CO, Jakarta - Boston Celtics berhasil mengalahkan Golden State Warriors dengan skor 116-100 dalam game ketiga Final NBA 2022 di TD Garden, Boston, Kamis pagi WIB, 9 Juni 2022. Hasil ini membuat mereka unggul 2-1.

Rangkuman Pertandingan

Boston Celtics tampil dominan pada kuarter pertama. Mereka memimpin raihan poin dengan 33-22. Kuarter kedua berlangsung lebih ketat. Celtics hanya memimpin 35-34.

Warriors mampu bangkit pada kuarter ketiga. Mereka unggul cukup jauh dalam raihan poin 25-33. Kebangkitan itu gagal berlanjut pada kuarter keempat. Celtics kembali unggul jauh, 23-11, sehingga menang 116-100.

Proses Pertandingan

Celtics relatif mampu menguasai paruh pertama pertandingan berkat sokongan Brown yang sudah mencetak 22 poin di dua kuarter pertama dan Tatum 11 poin.

Tuan rumah bahkan sempat memimpin sejauh 18 poin pada sisa waktu enam menit 14 detik kuarter kedua ketika Tatum melesakkan tripoin untuk membuat kedudukan menjadi 54-36.

Setelah menutup paruh pertama dengan keunggulan 68-56, Celtics dihadapkan pada tren kegemilangan Warriors menguasai kuarter ketiga sebagaimana sudah diperlihatkan di dua gim sebelumnya.

Sayangnya, mereka tetap gagal membendung keahlian utama Warriors tersebut. Tim tamu bahkan sukses meraup 12 poin tanpa balas dalam kurun waktu sekira kurang dari tiga menit untuk berbalik memimpin 83-82 saat Curry melesakkan tripoin pada sisa waktu tiga menit 45 detik kuarter ketiga.

Keunggulan Warriors tak bertahan lama, sebab Smart mencetak tripoin balasan untuk membawa Celtics memimpin lagi 85-82 sekira 30 detik kemudian dan sejak itu mereka susah payah menjaga keunggulan 93-89 saat menutup periode tersebut.

Hal itu sedikit memperbaiki tren perolehan Celtics di kuarter ketiga tiap gim Final NBA kontra Warriors dari 24-38 dan 14-35 menjadi 25-33.

Celtics membuka kuarter pemungkas dengan raupan 9-2 untuk merestorasi marjin dua digit dalam kedudukan 102-91 saat Williams menceploskan sebuah layup di sisa waktu sembilan menit delapan detik.

Situasi bagi tuan rumah untuk mendominasi permainan kian terbuka setelah forward berpengalaman Warriors Draymond Green mengalami foul trouble usai melakukan pelanggaran kelima pada sisa waktu tujuh menit 22 detik

Setelah Celtics memperlebar keunggulan menjadi 110-96 lewat tripoin Smart, upaya Warriors bangkit kian dipersulit karena Green melakukan pelanggaran keenam dan terkena foul out di sisa waktu empat menit tujuh detik.

Pelatih kepala Warriors Steve Kerr tampaknya sudah melepas pertandingan ketika timnya tertinggal 100-114 dan ia memutuskan menarik keluar jajaran pancamula termasuk Curry, Thompson, dan Wiggins sejak sisa waktu dua menit 19 detik.

Langkah itu diikuti oleh Celtics setelah Brown melesakkan dua lemparan bebas pada sisa waktu dua menit dan mereka mampu menjaga keunggulan 116-100 hingga bel bubaran berbunyi.

Statistik Pemain

Jayson Tatum, Jaylen Brown, dan Marcus Smart jadi motor kemenangan Celtics. Ketiganya secara bersama-sama mengumpulkan 77 poin.

Jaylen Brown menjadi pencetak poin terbanyak untuk Celtics: 27 poin. Ia juga menorehkan 9 rebound dan 5 assist. Jayson Tatum mencetak 26 poin dan Marcus Smart memberi 24 poin.

Di kubu Golden State Warriors, Stephan Curry menjadi penyumbang poin tertinggi dalam laga itu, yakni 31 angka. Dia juga memberi 4 rebound dan 5 assist. Klay Thomson mencetak 25 poin, sedangkan Andrew Wiggins menorehkan 18 angka.

Jadwal Berikutnya

Game keempat akan berlangsung Sabtu, 11 Juni 2022, mulai 08.00 WIB. Pertandingan akan kembali berlangsung di TD Garden.

Final NBA memakai sistem best of seven. Dengan skor 2-1, setidaknya dibutuhkan dua game lagi untuk agar tim yang bisa menjadi juara.

