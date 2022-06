Semifinal Indonesia Masters 2022, Ini Rekor Viktor Axelsen vs Anthony Ginting

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, akan bertemu dengan wakil Denmark Viktor Axelsen dalam babak semifinal Indonesia Masters 2022. Kedua pemain bakal memperebutkan tiket ke final pada Sabtu, 11 Juni 2022 di Istora Senayan.

Ginting tercatat sudah 10 kali bentrok dengan Axelsen. Sejauh ini Axelsen yang merupakan pemain peringkat 1 BWF unggul dengan enam kemenangan dan sisanya diraih Ginting.

Ada satu kemenangan yang diraih Ginting yakni saat menghadapi Axelsen di Indonesia Masters 2020. Dengan demikian, tak menutup kemungkinan Ginting yang meraih perunggu Olimpiade Tokyo 2020 ini bisa kembali mengulang kesuksesan mengalahkan Axelsen.

Axelsen yang meraih emas Olimpiade Tokyo 2020 mengatakan tidak akan mudah menghadapi Ginting apalagi bermain di Indonesia.

"Tentu saja hanya pemain terbaik yang bisa sampai di babak ini. Melawan Ginting yang pasti tidaklah mudah. Selain itu, dia bermain di Indonesia dan itu juga menjadi tantangan yang besar. Tapi saya mencoba akan melaluinya," kata Axelsen.

Sementara Anthony Sinisuka Ginting merasa senang karena bisa kembali ke permainan terbaiknya dan juga rasa percaya diri yang kembali. Sebab, sejak meraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020, penampilan Ginting belum konsisten.

"Memang kunci dari setiap atlet adalah rasa percaya diri. Saya berasa juga waktu tidak percaya diri, rasanya beda banget makin ke sini. Sekarang ini saya tahu perbedaan waktu tidak percaya diri dengan pas percaya diri. Jadi mungkin itu PR (pekerjaan rumah) saya," ujar dia.

"Ke depannya saya ingin lebih konsisten lagi, terus meningkatkan fisik, teknik dan mental. Tiga komponen ini penting banget karena di lapangan kita tidak bisa memperbaiki segala macam," kata Anthony Ginting usai mengalahkan wakil Malaysia Lee Zii Jia di perempat final Indonesia Masters 2022.

Rekor pertemuan Viktor Axelsen vs Anthony Ginting

- All England 2022, Viktor Axelsen vs Anthony Ginting: 21-4, 21-9

- Piala Thomas 2022, Viktor Axelsen vs Anthony Ginting: 21-9, 21-15

- BWF World Tour Finals 2020, Viktor Axelsen vs Anthony Ginting: 21-17, 21-8

- Thailand Open 2021, Viktor Axelsen vs Anthony Ginting: 21-19, 13-21, 21-13

- Indonesia Masters 2020, Viktor Axelsen vs Anthony Ginting, 20-22, 11-21

- BWF World Tour Finals 2019, Viktor Axelsen vs Anthony Ginting: 6-13, retired

- Piala Sudirman 2019, Viktor Axelsen vs Anthony Ginting: 21-9, 21-16

- Cina Open 2018, Viktor Axelsen vs Anthony Ginting: 18-21, 17-21

- Japan Open 2018, Viktor Axelsen vs Anthony Ginting: 21-17, 21-15

- Piala Sudirman 2017, Viktor Axelsen vs Anthony Ginting: 21-13, 17-21, 14-21

BWF | MUHAMMAD NURHENDRA