Profil Siti Fadia Silva Ramadhanti, Pasangan Baru Apriyani Rahayu di Ganda Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Siti Fadia Silva Ramadhanti mencuri perhatian para pecinta bulu tangkis Indonesia setelah berpasangan dengan Apriyani Rahayu. Meski baru dipasangkan, mereka berhasil menyabet sejumlah prestasi.

Siti Fadia menggantikan posisi Greysia Polii, yang sebelumnya menjadi patner Apriyani meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Pasangan tersebut harus berpisah karena Greysia memutuskan pensiun di usianya 34 tahun.

Fadia sebelumnya berpatner dengan Ribka Sugiarto. Pemain jebolan PB Djarum ini dipasangkan dengan Apriyani sejak Maret lalu, saat Greysia sudah ancang-ancang berhenti sebagai pemain profesional bulu tangkis.

Meski belum lama dipasangkan, pemain kelahiran Bogor, 21 tahun, itu tak canggung bermain dengan Apriyani yang lebih sudah banyak mengukir prestasi kelas dunia.

Bersama Apriyani Rahayu, yang lebih tua sekitar dua setengah tahun, Fadia langsung menggebrak. Pasangan baru ini sukses membawa pulang emas di SEA Games Vietnam 2021 pada Mei lalu, dengan mengalahkan pasangan Thailand, Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard, 21-17 dan 21-14.

Kemudian, di turnamen Indonesia Masters 2022 yang dihelat pekan lalu, Apriyani dan Fadia berhasil lolos ke final. Namun, pasangan ini belum bisa meraih gelar juara setelah kalah menghadapi pasangan Cina, Chen Qing Chen/Jia Yi Fa dengan skor 18-21 dan 12-21 di final pada Ahad, 12 Juni 2022.

Kegagalan di final tersebut membuat Fadia mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman, salah satunya bagaimana menghadapi pebulu tangkis kelas dunia dalam pertandingan.

"Level permainan pastinya lebih konsisten (level permainan dunia), buangan bolanya terutama ada tujuannya, ada sambungannya. Mereka sudah mengerti satu sama lain dengan pola permainnya," kata Fadia saat konferensi pers seusai kalah di final Indonesia Masters 2022.

"Saya banyak belajar, jadi saya harus meningkatkan permainan, latihannya harus lebih ekstra, tidak mau puas sampai di level ini," kata dia menambahkan.

Sebelum akhirnya dipasangkan dengan Apriyani, Fadia juga pernah bermain di ganda campuran saat tampil di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Junior 2017 di Yogyakarta.

Ketika itu, Fadia dipasangkan dengan Rehan Naufal Kusharjanto dan meraih medali perak. Selanjutnya, dia tampil di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Junior pada 2018 berpasangan dengan rekannya dari PB Djarum. Hasilnya, dia kembali meraih perak.

Profil lengkap Siti Fadia:

- Nama Lengkap: Siti Fadia Silva Ramadhanti

- Tempat,Tanggal Lahir: Bogor, 16 November 2000

- Sektor: Ganda putri

- Bergabung dengan PB Djarum: 2004

- Kekuatan Tangan: kanan

Prestasi:

- Finalis Indonesia Masters 2022 (berpasangan dengan Apriyani Rahayu)

- Medali emas SEA Games 2021 tahun 2022 (berpasangan dengan Apriyani Rahayu)

- Medali perak SEA Games 2021 tahun 2022 (beregu putri)

- Semifinalis BWF World Tour Super 500 Hylo Open 2021 (ganda putri)

- Juara Mola TV PBSI Home Tournament 2020 (ganda putri)

- Medali perak SEA Games 2019 (beregu Putri)

- Juara BWF Tour Super 100 Yuzu Indonesia Masters 2019 (ganda putri)

- Semifinalis BWF World Tour Super 300 Chinese Taipei Open 2019 (ganda putri)

- Semifinalis BWF Tour Super 100 Orleans Masters 2019 (ganda putri)

- Semifinalis Kejurnas Beregu Campuran Dewasa 2018

- Runner up BWF World Junior Championships 2018 (ganda campuran)

- Semifinalis BWF World Junior Mixed Team Championships 2018

- Semifinalis World Junior Championships 2018 (ganda putri)

- Runner up Superliga Junior 2018 (beregu putri U19)

- Semifinalis BWF Tour Super 100

- Hyderabad Open 2018 (ganda putri)

- Runner up Malaysia Junior International Challenge 2018 (ganda campuran)

- Semifinalis Malaysia Junior International Challenge 2018 (ganda putri)

- Semifinalis Asia Junior Championships 2018 (ganda putri)

- Semifinalis Thailand Junior 2018 (ganda putri)

- Semifinalis Finnish Open International Challenge 2018 (ganda putri)

- Runner up Kejuaraan Nasional (Kejurnas) 2017 (ganda dewasa putri)

- Juara Indonesia International Challenge 2017 (ganda campuran)

- Runner up Indonesia International Challenge 2017 (ganda putri)

- Runner up World Junior Championship 2017 (ganda campuran)

- Runner up Malaysia Junior International 2017 (ganda campuran)

- Runner up India Junior International Grand Prix 2017 (ganda putri)

- Semifinalis India Junior International Grand Prix 2017 (ganda campuran)

- Juara Asia Junior Championships 2017 (ganda Campuran)

- Runner up Asia Junior Championships 2017 (Beregu Campuran)

- Semifinalis Asia Junior Championships 2017 (ganda putri)

- Runner up Jaya Raya Indonesia Junior International Grand Prix 2017 (ganda putri U19)

- Semifinalis Indonesia International Series 2017 (ganda putri)

- Semifinalis BTY Thailand Junior International Challenge 2017 (ganda putri)

- Semifinalis German Junior International 2017 (ganda putri)

- Peringkat 3 Junior Master 2016 (ganda putri U19)

- Runner up Pembangunan Jaya Cup 2016 (beregu campuran)

- Semifinalis Kejurnas Perorangan Taruna 2016 (ganda taruna putri)

- Semifinalis Djarum Sirnas Kalimantan Selatan Open 2016 (ganda campuran remaja)

- Runner up Kejurnas Perorangan Taruna 2016 (ganda campuran taruna)

- Semifinalis Superliga Junior 2016 (beregu putri)

- Semifinalis Asia U17 & U15 Junior Championships 2016 (ganda campuran U17)

- Juara Badminton Asia U17 & U15 Junior Championships 2016 (ganda putri U17)

- Runner up Djarum Sirnas Sulawesi Selatan Open 2016 (ganda taruna putri)

- Juara Walikota Surabaya Open 2016 (ganda campuran taruna)

- Juara Djarum Sirnas Lampung 2016 (ganda campuran taruna)

- Runner up Djarum Sirnas Lampung 2016 (ganda taruna putri)

- Juara Jakarta Open Junior International Championships 2016 (ganda putri U17)

- Semifinal Djarum Sirnas Jawa Barat 2016 (ganda taruna putri)

Baca Juga: Indonesia Masters 2022: Seru dan Haru Saat Greysia Polii Berpamitan di Istora