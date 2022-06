Hasil Indonesia Open 2022: Anthony Ginting Melaju, 2 Ganda Campuran Tumbang

TEMPO.CO, Jakarta - Anthony Sinisuka Ginting lolos ke babak kedua turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2022. Di babak pertama, ia berhasil mengalahkan rekan senegara, Tommy Sugiarto, lewat pertarungan dua gim yang berakhir dengan skor 21-17 dan

Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa, 14 Juni 2022, Tommy dan Ginting terlibat perolehan poin yang ketat. Tommy, yang bermain lebih bertahan, berhasil memanfaatkan sejumlah kesalahan Ginting untuk menempel perolehan poin hingga skor 8-8.

Namun, Ginting berhasil memperbaiki performanya. Setelah merebut keunggulan pada interval gim pertama, atlet peringkat enam dunia itu berhasil memenangkan gim pertama dengan skor 21-17.

Pada gim kedua, Ginting tampil dominan. Selisih perolehan poin cukup lebar pada interval dengan skor 11-4 untuk keunggulan Ginting. Namun, Tommy, peringkat 33 dunia, berusaha keluar dari tekanan. Hasilnya, ia sempat memperkecil selisih poin dan sempat berbalik memimpin 19-18.

Sayangnya, momentum tersebut gagal Tommy manfaatkan untuk merebut kemenangan di gim kedua. Ia justru membuat kesalahan yang memberi peluang Ginting meraih match point. Meski skor sempat berimbang 20-20, dua pengembalian yang tak sempurna dari Tommy membuat pertandingan selesai dengan 22-20.

Ginting pun melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2022. Di babak kedua, ia akan menghadapi wakil Denmark, Hans-Kristian Solberg Vittinghus.

Di nomor ganda campuran, dua wakil Indonesia tumbang. Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari harus mengakui keunggulan wakil Korea yang menjadi unggulan keenam turnamen. Rinov / Pitha kalah dalam dua gim langsung 21-19 dan 21-11.

Selain itu, Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati gagal melewati wakil Jerman, Mark Lamfuss / Isabel Lohau. Kalah 12-21 pada gim pertama, pasangan Indonesia sempat memberi perlawanan pada gim kedua dengan menang 21-16.

Namun, Rehan / Lisa gagal keluar dari tekanan Mark dan Isabel di gim penentuan. Mereka kalah 17-21 dan gagal melaju ke babak kedua Indonesia Open 2022.

Rekap Hasil Indonesia Open 2022 pada Selasa, 14 Juni 2022.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Seo Seung-jae/Chae Yu-jung (6/Korea Selatan): 19-21, 11-21.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati Vs Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (Jerman): 13-21, 21-16, 17-21.

Anthony Sinisuka Ginting (5) Vs Tommy Sugiarto: 21-17, 22-20.

Jadwal Indonesia Open 2022.

Lapangan 1

Partai 12 (MD): Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) vs Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/ Ade Yusuf Santoso.

Lapangan 2

Partai 9 (XD): Hafiz Faizal/Serena Kani (Indonesia) Vs Soong Joo Ven/Goh Liu Ying (Malaysia).

Partai 10 (MD): Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (Indonesia) Vs Fabien Delrue/William Villeger (Prancis).

Partai 13 (MD): Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Indonesia) Vs Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae (Korea Selatan).

