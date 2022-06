Golden State Warriors Juara NBA, Stephen Curry Jadi MPV Final

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain Golden State Warriors, Stephen Curry, dinobatkan sebagai Pemain Terbaik (MVP) Final NBA. Ia terpilih dengan suara bulat setelah timnya menggasak Boston Celtics 103-90 dalam gim keenam Final NBA pada Kamis malam waktu AS yang sekaligus mengakhiri final best of seven ini pada kedudukan 4-2.

Penghargaan MVP Final adalah salah satu dari sedikit penghargaan utama yang sebelum ini tidak didapatkan pemain yang delapan kali menjadi pemain All-Star ini yang juga dua kali MVP liga dan empat kali mengenakan cincin juara NBA.

"Artinya kami menang, itu berarti kami telah memanfaatkan kesempatan untuk kembali ke sini,” kata Curry ketika ditanya seberapa penting anugerah tersebut bagi dia.

"Saya dengar semua perbincangan, saya dengar semua obrolan, kami mendengar semua obrolan tetapi pada akhirnya ini tentang apa yang kami lakukan di lapangan," sambung dia seperti dikutip Reuters.

"Tak perlu lagi dibahas, hanya perlu bergerak untuk melakukannya. Dan itulah arti semua ini."

Golden State Warriors mengalahkan Boston Celtics di game keenam sekaligus merebut gelar juara NBA 2022. Reuters/Kyle Terada-USA TODAY Sports

Bangga Bisa Juara

Stephen Curry menyumbang 34 poin, tujuh assist dan tujuh rebound saat Golden State Warriors mengalahkan Celtics 103-90 dalam gim keenam Final NBA. Dia mengangkat trofi juara NBA yang keempat kalinya.

"Saya bangga sekali kepada tim kami," kata Curry yang emosional setelah menjuarai lagi NBA seperti dikutip Reuters, Jumat.

"Pada awal musim tidak ada yang mengira kami akan berada di sini kecuali semua orang di lapangan ini," kata dia.

Kemenangan ini merupakan pembalikan luar biasa yang dilakukan Warriors setelah absen dalam babak playoff dua musim terakhir akibat banyak pemain mereka cedera.

Mereka menaklukkan Boston Celtics setelah lebih dulu mengakhiri perjalanan Denver Nuggets, Memphis Grizzlies dan Dallas Mavericks, dalam upaya mereka merebut kembali trofi Larry O'Brien.

"Kami sempat sangat jauh dari itu," kata Curry.

"Kami sempat mencapai titik terendah akibat cedera dan jalan panjang pekerjaan di depan mata dan berusaha mengisi bagian yang tepat serta orang yang tepat. Anda tidak pernah bisa meraih ini begitu saja karena Anda tak pernah tahu kapan Anda akan kembali ke sini," kata Stephen Curry.

Ini adalah total gelar juara NBA ketujuh Warriors yang didirikan di Philadelphia pada 1946 sebagai salah satu anggota awal Asosiasi Bola Basket Amerika Serikat. Warriors juga merebut gelar juara NBA pertama pada musim 1946-1947.

