Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022: Kalah, Putri KW Sebut Strategi Tak Berjalan

TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, terhenti di babak 64 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022. Putri dikalahkan wakil dari Malaysia, Soniia Cheah.

Bermain di Gimnasium Metropolitan Tokyo, Jepang, Selasa, 23 Agustus 2022, Putri KW menyerah dalam dua game langsung, 19-21 dan 18-21. Ini merupakan kali pertama Putri KW tampil di Kejuaraan Dunia atau BWF World Championshis.

"Ini Kejuaraan Dunia pertama saya, jadi saya ingin memaksimalkan permainan. Jadi saya juga ingin tampil sebagus mungkin siapapun lawannya. Tadi tidak ada tegang sama sekali, main normal-normal saja. Saya merasa saya sudah maksimal hari ini," kata Putri Kusuma Wardani dalam rilis PBSI.

Putri mengatakan sudah sempat mempelajari bagaimana lawan bermain. Bahkan, ia juga sudah mempersiapkan strategi namun sayangnya tidak berjalan dengan baik.

"Tangannya lumayan kuat dan variasinya bagus. Strategi saya tadi mau mempercepat tempo, tapi ternyata dia masih bisa mengimbangi dan malah saya yang akhirnya banyak mati sendiri," ujar dia.

Di turnamen ini, Putri KW mendapatkan cukup banyak pelajaran. Terutama untuk level senior. Kemudian juga menjaga fokus agar tidak hilang.

"Saya harus tingkatkan semua terutama bagaimana bermain di level senior dengan segala keadaan baik itu angin, shuttlecock dan lain-lain. Juga harus tambah kekuatan otot dan menstabilkan fokus," ujarnya.

Wakil Indonesia di Kejuaraan Dunia untuk tunggal putri kini hanya menyisakan Gregoria Mariska Tunjung. Ia sudah lolos ke babak 32 besar dan akan berhadapan dengan unggulan nomor 1, Akane Yamaguchi wakil dari Jepang.

Jadwal Wakil Indonesia di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis, Selasa, 23 Agustus 2022:

Jadwal Babak 64 besar

Lapangan 1

• Partai keempat: Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mikkel Mikkelsen Rikka Soby (Denmark).

• Partai ketujuh: Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Margot Lambert/Anne Tran (Prancis).

Lapangan 1

• Partai kedelapan: Jonatan Christie (7) vs Kai Schaffer (Jerman)

• Partai ke-11: Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs ChangTak Ching/Ng Wing Yun (Hong Kong/16)

Partai ke-12: Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi (Jepang/1)

Lapangan 3

• Partai ke-11: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Lee Yang/Yang Chin Tung (Taiwan)

Lapangan 4

• Partai ketujuh: Anthony Sinisuka Ginting (6) vs Georges Julien Paul (Mauritius)

