Febriana / Amalia Tersingkir di Kejuaraan Dunia BWF 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi, tersingkir di babak 64 Kejuaraan Dunia BWF 2022. Febriana / Amalia dikalahkan oleh wakil dari Prancis, Margot Lambert / Anne Tran.

Bermain di Bermain di Gimnasium Metropolitan Tokyo, Jepang, Selasa, 23 Agustus 2022, Margot / Anne menang 21-18 dan 21-19 atas Febriana / Amalia. Meski kalah, namun Febriana / Amalia bermain cukup bagus dan mampu mengimbangi permainan dari Margot / Anne.

Febriana / Amalia sempat tertinggal 4-1 di awal-awal gim pertama. Namun perlawanan dari Febriana / Amalia cukup ketat usai interval. Sempat tertinggal 12-13 namun kemudian berhasil menyamakan kedudukan 16-16. Sayangnya Febriana / Amalia harus menyerah 21-18 di gim pertama.

Di awal gim kedua kedudukan sempat sama 2-2. Sempat tertinggal perolehan poin, Febriana / Amalia berhasil membalikan keunggulan 8-6. Kemudian berhasil menutup keunggulan di interval kedua 11-9.

Usai interval pasangan dari Prancis berhasil menyamakan kedudukan 13-13. Perolehan poin semakin ketat menjadi 16-16. Sebenarnya pasangan Indonesia sempat unggul 18-16 namun tidak dapat menjaga keunggulan tersebut dan menyerah dari Margot / Anne 19-21.

Hasil pertandingan Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022:

- Putri Kusuma Wardani vs Soniia Cheah: 19-21, 18-21

- Zachariah Josianho Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mikkel Mikkelsen/Rikke Soby: 21-17, 16-21, 22-20

- Anthony Ginting vs Georges Julien Paul: 21-10 dan 21-16

- Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Margot Lambert/Anne Tran: 18-21 dan 19-21

Jadwal

Lapangan 1

- Partai kedelapan: Jonatan Christie (7) vs Kai Schaffer (Jerman)

- Partai ke-11: Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs ChangTak Ching/Ng Wing Yun (Hong Kong/16)

- Partai ke-12: Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi (Jepang/1)

Lapangan 3

- Partai ke-11: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Lee Yang/Yang Chin Tung (Taiwan)

