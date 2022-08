Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022: Rinov / Pitha Lolos, Wakil Indonesia Ketiga di Babak 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari melaju ke babak 16 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022, Selasa, 23 Agustus. Ia menjadi wakil Indonesia ketiga yang berhasil melaju.

Rinov/Pitha, yang menjadi unggulan ke-13, lolos setelah menyingkirkan pasangan Taiwan, Lee Yang/Yang Chin Tung. Dalam pertandingan di Tokyo, Jepang, keduanya menang 21-15, 19-21, 21-8 setelah bermain selama 44 menit.

Pasangan Indonesia itu tampil dominan di game pertama. Mereka terus memimpin sejak posisi 4-4 hingga merebut game itu dengan skor 21-15.

Pada game kedua, duel ketat terjadi. Sebanyak 11 skor imbang terjadi. Lee/Yang mampu merebut game ini dengan keunggulan tipis: 19-21.

Pada game penentuan, Rinov/Pitha kembali mendominasi. Mereka terus memimpin sejak awal hingga akhir dan merebut game tersebut dengan 21-8 sekaligus memastikan diri merebut tiket babak berikutnya.

Rinov/Pitha menjadi wakil Indonesia ketiga yang lolos ke babak 16 besar. Sebelumnya, Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting juga melaju.

Rekap hasil wakil Indonesia di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022, Selasa, 23 Agustus 2022:

Babak 64 besar

• Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mikkel Mikkelsen Rikka Soby (Denmark): menang 21-17, 15-21, 22-20.

• Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Margot Lambert/Anne Tran (Prancis): kalah 18-21, 19-21.

• Putri Kusuma Wardani vs Sonia Cheah (Malaysia): kalah 19-21, 18-21.

Babak 32 besar

• Anthony Sinisuka Ginting (6) vs Georges Julien Paul (Mauritius): menang 21-10, 21-16.

• Jonatan Christie (7) vs Kai Schaefer (Jerman): menang 21-4, 21-16

• Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Lee Yang/Yang Chin Tung (Taiwan): menang 21-15, 19-21, 21-8.

Jadwal Berikutnya

• Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi (Jepang/1)

• Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs ChangTak Ching/Ng Wing Yun (Hong Kong/16).

