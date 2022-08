Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2022: The Daddies dan Fajar / Rian Lolos, Susul Minions ke Babak 16 Besar

Setelah ini masih ada dua wakil Indonesia lain yang akan berlaga. Sedangkan satu wakil lain, pasangan ganda campuran Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela, kandas di babak 32 besar. Mereka kalah 19-21, 16-21 saat menghadapi pasangan Belanda, Robin Tabeling/Selena Piek.

Rekap Hasil dan Jadwal Wakil Indonesia di babak 32 besar Kejuraan Dunia BWF 2022, Rabu, 24 Agustus:

Hasil

• Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) vs Jaromir Janacek/Tomas Svejda (Republik Cek): menang 21-14. 21-13.

• Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan (3) vs Lucas Corvee/Ronan Labar (Italia): menang 21-15, 21-16.

• Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (5) vs Hiroki Okamura/Masayuki Onodera (Jepang): menang 21-13. 21-10.

• Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Robin Tabeling/Selena Piek (Belanda): kalah 19-21, 16-21.

Jadwal berikutnya

Lapangan 2

• Partai 12: Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Alexander Dunn/Adam Hall (Skotlandia).

Lapangan 3:

• Partai 5: Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajonjai (Thailand).

Sehari sebelumnya, sudah ada empat wakil Indonesia yang lolos ke babak 16 besar Kejuaraan Dunia BWF 2022. Mereka adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Jonatan Christie, dan Anthony Sinisuka Ginting.

