Juara All England Terhenti di Babak II Kejuaraan Dunia BWF 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda putra Indonesia Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana gagal mengikuti langkah rekan-rekannya lolos ke babak selanjutnya di Kejuaraan Dunia BWF 2022. Bagas / Fikri yang bertemu wakil dari Skotlandia, Alexander Dunn / Adam Hall, harus tersingkir di babak 32 besar saat bermain Rabu, 24 Agustus 2022.

Juara All England 2022 itu kalah dari Dunn / Hall dengan skor 21-17, 19-21, 15-21 dalam laga yang berjalan selama 50 menit. Bagas / Fikri menjadi satu-satunya wakil di nomor ganda putra yang tersingkir lebih awal.

Pada gim pertama Fikri / Bagas terlihat bisa menguasai permainan. Mereka bisa memimpin empat poin saat memasuki fase interval. Lawan mencoba mengejar dan bisa menyamakan kedudukan, tapi gim pertama berhasil direbut Fikri / Bagas.

Memasuki gim kedua giliran Dunn / Hall yang bisa menekan Fikri / Bagas. Kedua pasangan saling menyalip beberapa kali. Dunn / Hall bisa unggul 18-14 sebelum menutup gim kedua dengan kemenangan.

Pada gim penentu, Fikri / Bagas terlihat kesulitan mengejar selisih poin yang didapat lawan ketika tertinggal 3-7. Dunn / Hall terus menjaga jarak poin dan akhirnya bisa unggul dan meraih match poin. Mereka pun merebut kemenangan dan melaju ke babak 16 besar.

Sebelumnya, tiga ganda putra Indonesia sudah memastikan diri melaju ke babak selanjutnya. Mereka adalah Marcus / Kevin, Ahsan / Hendra, dan Fajar / Rian yang berhasil merebut kemenangan dari lawan-lawannya.

Hasil BWF World Championships, Rabu, 24 Agustus 2022

• Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) vs Jaromir Janacek/Tomas Svejda (Republik Cek): menang 21-14. 21-13.

• Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan (3) vs Lucas Corvee/Ronan Labar (Italia): menang 21-15, 21-16.

• Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (5) vs Hiroki Okamura/Masayuki Onodera (Jepang): menang 21-13. 21-10.

• Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Robin Tabeling/Selena Piek (Belanda): kalah 19-21, 16-21.

• Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajonjai (Thailand): kalah 15-21, 21-10, 15-21

• Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Alexander Dunn/Adam Hall (Skotlandia). Kalah: 21-17, 19-21, 15-21

