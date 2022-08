Jadwal Kejuaraan Dunia BWF 2022 Kamis 25 Agustus: 7 Wakil Indonesia Berlaga di Babak 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Kejuaraan Dunia BWF 2022 (BWF World Championship 2022) akan memasuki hari keempat, Kamis, 25 Agustus 2022. Ada tujuh wakil Indonesia yang akan berlaga di babak 16 besar.

Salah satu wakil yang akan tampil adalah Anthony Sinisuka Ginting. Ia akan reuni dengan pemain tunggal putra Cina Shi Yu Qi di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang.

Pertemuan tersebut akan menjadi yang pertama kalinya bagi kedua pemain itu sejak Swiss Open 2019 ketika Anthony menelan kekalahan dua gim langsung atas Shi Yu Qi.

Kekalahan itu bukan yang pertama kalinya. Anthony tercatat belum pernah menang dalam enam perjumpaan melawan mantan tunggal putra nomor dua dunia itu.

Namun Anthony punya kesempatan untuk memperbaiki rekor tersebut, mengingat Shi Yu Qi belum lagi turun dalam turnamen internasional apa pun selama satu tahun terakhir setelah mendapatkan sanksi dari federasi bulu tangkis China.

Pebulu tangkis berusia 26 tahun itu dijatuhi sanksi larangan bertanding selama setahun karena skandal semifinal Piala Thomas 2020. Pada saat itu, dia tiba-tiba memutuskan mundur dari pertandingan sesaat setelah wakil Jepang Kento Momota meraih match point. Dia lantas melontarkan komentar tidak terpuji setelah kejadian tersebut.

Namun belum genap setahun, Shi Yu Qi yang kini menempati peringkat 25 dunia itu mendapat lampu hijau dari federasi China untuk kembali bergabung ke Pelatnas dan comeback di Kejuaraan Dunia 2022.

"Dia (Shi Yu Qi) baru comeback jadi akan ingat-ingat lagi dulu saat terakhir bertemu. Intinya lebih fokus menyiapkan diri sendiri dari pikiran, mental, fisik, teknik dan strategi di lapangan," kata Anthony menanggapi pertemuannya dengan Shi Yu Qi.

Sementara itu, Anthony punya modal bagus untuk melakoni laga melawan rivalnya itu. Selain memiliki posisi ranking lebih baik, dia juga telah mengantongi satu gelar di Singapore Open 2022 dan dua kali menembus semifinal pada tahun ini.

Selain Anthony, ada enam wakil lainnya dari Indonesia yang juga akan melanjutkan perjuangannya di Kejuaraan Dunia 2022 hari ini.

Ganda putra unggulan ketiga Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan bakal membuka laga hari ini pukul 7.15 WIB melawan wakil Jerman Mark Lamsfuss/Marvin Seidel di Lapangan 4.

Kemudian ada unggulan teratas Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang akan menghadapi Ben Lane/Sean Vendy dari Inggris di partai kedua Lapangan 1, diikuti Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang menantang wakil Jepang Akira Koga/Taichi Saito.

Indonesia juga meloloskan dua wakil di sektor ganda campuran pada babak 16 besar. Rehan Naufal/Lisa Ayu Kusumawati dinanti tantangan berat karena harus berhadapan dengan unggulan kelima Seo Seung Jae/Chae Yu Jung dari Korea Selatan.

Begitu pula dengan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari yang akan berhadapan dengan peraih emas Olimpiade Tokyo, Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping. Sementara itu, tunggal putra lainnya Jonatan Christie akan menghadapi Wang Tzu Wei dari Taiwan.

Jadwal wakil Indonesia di Kejuaraan Dunia BWF 2022, Kamis, 25 Agustus:

Lapangan 2

• Partai kedua: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris/14)

• Partai kedelapan: Anthony Sinisuka Ginting (6)vs Shi Yu Qi (Cina).

Lapangan 3

• Partai ketiga: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (5) vs Akira Koga/Taichi Saito (Jepang/16).

Lapangan 4

• Partai pertama: Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan (3) vs Mark Lamsfuss/Marvin Seidel (Jerman/12).

• Partai ketiga: Rehan Naufal/Lisa Ayu Kusumawati vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea Selatan/5).

• Partai keempat: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (Cina/4).

• Partai kelima: Jonatan Christie (7) vs Wang Tzu Wei (Taiwan).

Rangkaian pertandingan Kejuraan Dunia BWF 2022 hari ini akan berlangsung mulai 08.00 WIB dengan disiarkan iNews TV.

