6 Pemain Basket NBA Tertinggi di Dunia, Termasuk Yao Ming

TEMPO.CO, Jakarta - NBA (National Basketball Association) merupakan ajang olahraga bola basket paling bergengsi di dunia. Banyak atlet profesional yang berlaga di NBA memiliki postur tubuh sangat tinggi bahkan di atas rata-rata pemain lainnya. Siapa saja pemain NBA tertinggi yang pernah ada? Simak penjelasannya.

Pemain Basket NBA Tertinggi di dunia

NBA merupakan liga basket populer yang dihuni pemain profesional kelas dunia. Nama-nama terbaik seperti Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, dan masih banyak lainnya merupakan bintang di ajang tersebut. Selain digemari oleh pecinta basket, NBA juga memiliki banyak penggemar dari cabang olahraga lain. Kebanyakan, para pemain NBA diidolakan khususnya wanita karena postur tubuh yang tinggi.

Sejumlah pemain bahkan memiliki ukuran tinggi badan diatas rata-rata. Tinggi badan diatas ini rata-rata ini memudahkan pemain basket memasukan bola ke dalam ring.

Ada beberapa pemain NBA memiliki tinggi badan hingga 2 meter. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut daftar pemain basket NBA tertinggi di dunia:

1. Gheorghe Muresan

Gheorghe Muresan. (Instagram/@gmuresan77)



Urutan pertama pemain basket NBA tertinggi di dunia adalah Gheorghe Muresan. Pemain basket asal Rumania ini memiliki tinggi badan 2,35 meter. Murean mengikuti NBA sejumlah lima musim. Ia membela dua tim berbeda, yaitu Washington Bullets dan New Jersey Nets. Pada tahun 1996, Murean mendapatkan gelar The Most Improved player. Selain mengukir prestasi di olahraga basket, ia juga pernah membintangi film yang berjudul My Giant.

2. Manute Bol

Pemain basket NBA tertinggi kedua yaitu Manute Bol. Tinggi badannya hampir sama dengan George Murean yaitu 2,35 meter. Ia mendapat julukan sebagai blocker terbaik dalam sejarah olahraga basket. Sayangnya, pemain basket satu ini telah meninggal dunia pada 19 Juni 2010 akibat gagal ginjal.

3. Shawn Bradley

Pemain basket NBA tertinggi berikutnya yakni Shawn Bradley. Pria kelahiran tahun 1975 ini memiliki tinggi 2,29 meter. Ia merupakan pemain berkebangsaan Amerika Serikat dan Jerman. Sepanjang tahun 1993 - 2005, ia sempat bergabung dengan tim Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, dan Dallas Mavericks. Selain fokus pada olahraga basket, Bradley pernah membintangi sejumlah film diantaranya Walker, Texas Ranger, Space Jam, dan The Singles Ward.

4. Slavko Vranes

Pemain tertinggi selanjutnya ada Slavko Vraneš. Ia memiliki tinggi badan 2,29 meter. Slavko Vraneš memulai karirnya semenjak bergabung dengan tim Serbia, yaitu FMP Zeleznik. Pada 2003, New York Knicks memilihnya sebagai pemain ke-39 pada putaran kedua NBA. Selanjutnya, ia pindah ke Portland Trail Blazers pada 2004. Saat ini, ia bermain dalam tim Iran yaitu Ayandeh Sazan Tehran.

5. Yao Ming

Pangeran William (kiri), berjabat tangan dengan Yao Ming, sebelum menyampaikan pidato Perdagangan satwa liar di London, 19 Oktober 2015. Wilson/Pool Photo via AP

Bagi para penggemar basket tentu sudah tidak asing dengan Yao Ming. Pemain satu ini juga sering dijadikan meme tertawa ikonik yang populer di sosial media. Yao Ming memiliki tinggi badan 2,29 meter. Prestasinya selama berkarir yakni delapan kali terpilih masuk dalam tim All-Star. Selain itu, ia juga pernah menjadi bagian dari tim legenda Houston Rockets. Sayangnya, Yao Ming pensiun menjadi pemain basket di umur 30 tahun karena cedera kaki.

6. Chuck Nevitt

Pemain basket NBA tertinggi lainnya yakni Chuck Nevitt. Ia memiliki tinggi badan 2,26 meter. Pemain kelahiran 1952 ini pernah membela beberapa tim, diantaranya Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Detroit Pistons, Chicago Bulls, dan San Antonio Spurs.

Itulah tadi daftar pemain basket NBA tertinggi di dunia. Selain yang sudah disebutkan, mungkin masih terdapat pemain profesional lain yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata. Kalau Anda mau menambah tinggi badan, basket bisa jadi rekomendasi olahraga yang patut dicoba, ya.

LALA DITA PANGESTU

Baca Juga: Kata Ginting Setelah Ditekuk Axelsen di Perempat Final Kejuaraan Dunia BWF 2022