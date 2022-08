Rayakan HUT ke-75, Ini Daftar 10 Pemain Terbaik NBA

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi basket di Amerika Serikat atau NBA telah berubah menjadi salah satu turnamen olahraga paling bergengsi di dunia. Ada begitu banyak pemain yang lahir dan memberi pengaruh besar kepada perkembangan olahraga ini.

Sebut saja beberapa nama diantaranya ialah Michael Jordan, Kobe Bryant, Magic Johnson, dan LeBron James. Belum lama ini NBA melansir 75 pemain basket terbaik selama kompetisi tersebut berjalan. NBA tidak secara khusus memberikan peringkat kepada pemain yang masuk dalam 75 daftar tersebut.

Mengutip ESPN, setidaknya ada 10 pemain yang bisa dikatakan paling berpengaruh sepanjang kompetisi NBA bergulir. Mereka tidak hanya berprestasi di lapangan, tapi juga mengubah gaya bermain dan memberikan pengaruh yang besar.

Proses pemilihan pemain terbaik tersebut dilakukan melalui pemungutan suara alias voting, mulai dari pemain aktif, mantan pebasket NBA, legenda WNBA, pelatih, manajer umum, sampai penyiar. Berikut daftar 10 pemain terbaik NBA.

1. Michael Jordan

Michael Jordan ada pada daftar teratas. Bagi pecinta olahraga basket tentu tak ragu menyebut nama tersebut sebagai pemain terbaik yang pernah ada. Pemilik nama lengkap Michael Jeffrey Jordan ini sudah berhasil mengangkat Chicago Bulls mendapatkan 6 kali juara. Pria kelahiran 17 Februari 1963 ini juga sempat dianugerahi 5 kali gelar Most Valuable Player (MVP) dan pencetak skor terbanyak dalam satu musim, yakni 10 kali.

Karirnya terus meningkat dari 1991 hingga 1998. Selanjutnya Jordan masuk ke tim Washington Wizards selama dua tahun. Pada 2003, ia memutuskan pensiun dari dunia basket. Kini, Jordan menjadi pengusaha properti dan pemegang saham tertinggi Charlotte Bobcats.

2. Kobe Bryant

Pebasket yang tutup usia akibat kecelakaan helikopter bersama putrinya pada 26 Januari 2020 ini termasuk dalam pemain basket terbaik NBA. Kobe Bean Bryant lahir di Philadelphia, Amerika Serikat pada 23 Agustus 1978. Ia dan LA Lakers pernah menduduki podium juara sebanyak lima kali.

Kobe Bryant mencatatkan poin sepanjang karirnya sebanyak 31.617. Karena hal itu ia diganjar titel MVP NBA Player sebanyak dua kali. Kobe juga menduduki peringkat ke-4 pencetak skor terbanyak pebasket NBA. Pada 2016, Kobe menyatakan mundur dari basket yang telah digeluti selama 20 tahun.

3. Bill Russell

Selama 13 tahun perjalanan karirnya, William Felton Russell atau Bill Russel bersama Boston Celtics merebut juara NBA sebanyak 13 kali. Hingga saat ini, belum ada tim yang mampu menggeser posisi tersebut. Bill dilahirkan di Monroe pada 12 Februari 1934. Tercatat Bill Russell sudah bertanding sebanyak 963 kali dalam kompetisi NBA.

NBA melampirkan riwayat skor Bill Russell yang sangat mengagumkan dengan rincian poin 14.522, rebounds 21.620, dan assists 4.100. Boston Celtics kehilangan Bill pada tahun 1969 yang menjadi center permainan. Sampai saat ini, ia banyak menginspirasi orang lain dalam dunia basket.

4. Magic Johnson

Pemilik nama asli Earvin Johnson Jr. ini dianggap sebagai pemain point guard terbaik yang pernah ada. Kekuatan Johnson dalam menyeimbangkan permainan lawan layaknya sihir selalu memanjakan mata penonton. Prestasi terbaiknya pernah mendapatkan cincin MVP.

Magic Johnson berpartisipasi dalam 9 kali final NBA, masuk dalam 12 All-Star Games, serta ditarik ke dalam nominasi All NBA First dan Second Team sebanyak 10 kali. Poin yang didapatkan yakni 17.707, rebounds 6.559, assists 10.141, dan steal 1.724. Namun pada 1991, ia harus pensiun dini setelah didiagnosis positif HIV.

5. Tim Duncan

Tim Duncan juga masuk ke dalam daftar pebasket NBA terbaik sepanjang NBA bergulir. Timothy Theodore Duncan atau Tim Duncan lahir pada 25 April 1976. Namanya semakin mentereng ketika menjadi pebasket tim San Antonio Spurs pada 1997. Ia juga sempat didaulat menjadi leader sepanjang musim 2003-2007.

Pada 2002 dan 2003, ia mengumpulkan 5 MVP dari dua kali final dan tiga lainnya di pertandingan liga NBA. Ia terpilih 15 kali sebagai All Defensive dan 15 kali All NBA. Sementara poin yang tercatat yakni 26.000 skor, rebounds 15.000, dan 3.000 block shot.

Berikutnya ada Kareem Abdul-Jabbar dan LeBron James