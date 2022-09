Jadwal Japan Open 2022, Kamis 1 September: 11 Wakil Indonesia Berlaga di Babak 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bulu tangkis Japan Open 2022 akan memasuki hari ketiga, Kamis, 1 September 2022. Sebanyak 11 wakil Indonesia akan berlaga di babak 16 besar.

Dua wakil Indonesia Jonatan Christie atau Jojo dan Gregoria Mariska Tunjung mengawali perjuangan skuad Merah Putih pada babak kedua Japan Open 2022 di Maruzen Intec Arena Osaka, Jepang, Kamis pukul 08.00 WIB.

Unggulan ketujuh Jonatan sudah dinanti wakil Jepang Kenta Nishitomo di Lapangan 1 Maruzen Intec Arena. Berdasarkan catatan BWF, wakil Indonesia tersebut unggul 7-5 dalam pertemuannya melawan Nishitomo, termasuk saat Jojo menang dua gim langsung atas wakil Jepang itu pada perjumpaan terakhir kedua pemain di babak kedua Malaysia Open 2022.

Sementara itu, tunggal putri Gregoria akan berebut tempat delapan besar dengan wakil Taiwan Pai Yu Po di Lapangan 2. Itu bakal menjadi pertemuan pertama antara kedua pemain tersebut sejak Japan Open 2017 lalu.

Selain Jojo dan Gregoria, masih ada sembilan wakil lainnya dari Indonesia yang akan berjuang mengamankan tempat perempat final turnamen level Super 750 tersebut.

Ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari menjadi satu-satunya yang menghadapi tantangan berat karena harus kembali berurusan dengan pasangan Cina peraih emas Olimpiade Tokyo, Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping.

Rinov/Pitha sejauh ini belum pernah menang dalam empat pertemuan mereka dengan Wang/Huang, termasuk pada Kejuaraan Dunia 2022 pekan lalu ketika Rinov/Pitha kalah dua gim langsung 16-21, 14-21.

Jadwal wakil Indonesia tampil pada babak kedua turnamen bulu tangkis Japan Open 2022, Kamis, 1 September 2022:

Lapangan 1

• Partai pertama: Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto (Jepang).

Lapangan 2

• Partai pertama:Gregoria Mariska Tunjung vs Pai Yu Po (Taiwan)

• Partai ketiga: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Rasmus Gemke (Denmark)

• Partai kelima: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (Cina)

• Partai ketujuh: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya vs Kim Gi Jung/Kim Sa Rang (Korea Selatan)

• Partai kesembilan: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Choi Sol Gyu/Kim Won Ho (Korea Selatan)

Lapangan 3

• Partai keenam: Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (Cina)

Lapangan 4

• Partai kelima: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Liu Xuan Xuan/Xia Yu Ting (Cina).

• Partai kesembilan: Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Maiken Fruergaard/Sara Thygesen (Denmark).

Lapanga Belum Ditentukan

• Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Liang Wei Keng/Wang Chang (Cina)

• Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren (Thailand).

Rangkaian pertandingan Japan Open 2022 hari ini akan dimulai 08.00 WIB.

