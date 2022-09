Hasil Japan Open 2022: Chico Aura Dwi Wardoyo ke 8 Besar Usai Tekuk Wakil Denmark

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, melaju ke babak perempat final Japan Open 2022 setelah mengalahkan wakil Denmark Rasmus Gemke 21-13, 21-14 di Maruzen Intec Arena Osaka, Jepang, Kamis, 1 September 2022.

Kemenangan tersebut seakan mengobati kesedihan setelah Jonatan Christie tersingkir di babak kedua. Jonatan gagal melaju ke babak delapan besar setelah disingkirkan wakil tuan rumah Kenta Nishimoto pada partai pembuka.

Chico, yang sehari sebelumnya menyingkirkan andalan tuan rumah Kento Momota, mengawali gim pertama dengan mendapati perlawanan sengit dari pebulu tangkis peringkat 13 dunia asal Denmark tersebut. Setelah saling bergantian memimpin perolehan angka pada awal laga, Chico unggul 11-7 saat interval.

Tunggal putra peringkat ke-35 dunia itu mampu menjaga momentum tersebut hingga akhir laga. Lima poin beruntun pada pengujung laga mengakhiri gim pertama dalam kedudukan 21-13 untuk keunggulan Chico.

Juara Malaysia Masters 2022 itu masih tampil dominan saat mengawali gim kedua sebelum Gemke berhasil menyamakan poin dalam kedudukan 9-9. Beruntung usai interval, Chico langsung tancap gas dan tak membiarkan lawannya mengendalikan jalannya pertandingan.

Delapan poin beruntun dari Chico memastikan kemenangan bagi wakil Indonesia tersebut 21-13, 21-14 sekaligus satu tempat di perempat final untuk menghadapi Kenta Mishimoto pada Jumat, 2 September 2022.

Ini menjadi kemenangan pertama bagi Chico dalam pertemuan perdananya melawan Gemke pada turnamen Super Series BWF. Berikut hasil pertandingan babak kedua Japan Open 2022.

Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto (Jepang): 21-15 13-21 18-21.

Gregoria Mariska Tunjung vs Pai Yu Po (Taiwan): 21-9 18-21 21-9

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Rasmus Gemke (Denmark): 21-13 21-14.

Jadwal berikutnya.

Lapangan 2

• Partai kelima: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (Cina)

• Partai ketujuh: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya vs Kim Gi Jung/Kim Sa Rang (Korea Selatan)

• Partai kesembilan: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Choi Sol Gyu/Kim Won Ho (Korea Selatan)

Lapangan 3

• Partai keenam: Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (Cina)

Lapangan 4

• Partai kelima: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Liu Xuan Xuan/Xia Yu Ting (Cina).

• Partai kesembilan: Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Maiken Fruergaard/Sara Thygesen (Denmark).

Lapanga Belum Ditentukan

• Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Liang Wei Keng/Wang Chang (Cina)

• Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren (Thailand).

