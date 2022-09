BRI Liga 1: Eduardo Almeida, Pelatih ke-6 yang Dipecat Klub

TEMPO.CO, Jakarta - Klub BRI Liga 1 kembali memecat pelatih memasuki pekan kedelapan. Giliran Arema FC yang memutuskan mengakhiri kerja sama dengan pelatih Eduardo Almeida.

Manajemen Arema FC menilai keputusan yang diambil tersebut sudah melewati proses evaluasi. "Keputusan ini resmi ditegaskan setelah semua jajaran pimpinan dan manajemen Arema FC bulat mengevaluasi kinerja pelatih kepala," kata Manajer Arema FC Ali Rifky, Senin, 5 September 2022.

Ia menjelaskan keputusan manajemen yang memecat Almeida tidak lepas dari evaluasi yang dilakukan di setiap laga, baik secara teknik dan psikis. Keputusan ini juga melihat kondisi dan situasi tim agar dalam mengarungi kompetisi musim ini Arema FC kembali segar dan menuju puncak permainan.

"Refresh ini penting agar tim kembali on the track di jalur target yang dicanangkan manajemen, yakni setiap laga adalah final dan meraih poin maksimal," tutur Ali Rifky.

Mereka juga memohon agar semua pihak dapat menerimanya termasuk soal penunjukan pelatih caretaker Arema FC. "Sebagai pengganti Almeida, manajemen menunjuk coach Kuncoro sebagai caretaker untuk menangani tim bersama asisten pelatih yang lain," ujarnya.

Ali Rifky menyampaikan terima kasih atas dedikasi pelatih asal Portugal ini yang bisa memberikan prestasi kepada Arema FC musim lalu. Salah satunya ialah berhasil merebut trofi Piala Presiden 2022.

Sebelumnya, pada laga pekan kedelapan, Arema FC ditahan imbang 1-1 oleh Barito Putera saat bermain di Stadion Demang Lehman, Martapura, Ahad malam, 4 September 2022. Dua gol yang tercipta dalam laga tersebut dikemas oleh pemain Barito, Renan Alves (menit 22), dan penyerang Arema, Dedik Setiawan (83).

Hasil imbang tersebut merupakan yang kedua bagi tim berjuluk Singo Edan. Hingga pekan kedelapan BRI Liga 1, Arema sudah merasakan tiga kemenangan dan tiga kali kekalahan. Mereka kini berada di peringkat delapan dengan 11 poin.

Penampilan Evan Dimas dan kawan-kawan di BRI Liga 1 terlihat berbeda saat di Piala Presiden 2022. Mereka terlihat bermain solid pada turnamen pramusim tersebut yang diperkuat oleh beberapa pemain baru. Arema FC akhirnya keluar sebagai juara Piala Presiden 2022 setelah mengalahkan Borneo FC.

Namun begitu memasuki kompetisi Liga 1, mereka justru dikalahkan secara telak oleh Borneo. Selanjutnya, penampilan Arema relatif tidak terlalu konsisten. Hal itu berbeda dengan Borneo FC yang kini menempati peringkat kedua dengan 18 poin.

Di sisi lain, pemecatan Eduardo Almeida menambah daftar panjang pelatih yang harus mengakhiri tugasnya lebih cepat di BRI Liga 1. Sebelumnya sudah ada lima pelatih yang dikeluarkan oleh klub akibat kinerja yang tidak sesuai harapan.

Mereka adalah Robert Alberts (Persib Bandung), Jacksen F. Tiago (Persis Solo), Javier Roca (Persik Kediri), Sergio Alexander (PSIS Semarang), dan Dejan Antonic (Barito Putera). Eduardo Almeida yang ditunjuk menjadi pelatih Arema pada 3 Mei 2021 tercatat dikontrak hingga 31 Maret 2024.

8 Pertandingan Arema FC di BRI Liga 1

Borneo FC vs Arema FC 3-0

Arema FC vs PSIS Semarang 2-1

Arema FC vs PSS Sleman 0-0

Bali United vs Arema FC 1-2

PSM Makassar vs Arema FC 1-0

Arema FC vs Rans Nusantara FC 4-2

Arema FC vs Persija Jakarta 0-1

Barito Putera vs Arema FC 1-1

Profil Eduardo Almeida

Nama: Eduardo Filipe Arroja Almeida

Lahir: Portugal, 22 Maret 1978

Lisensi pelatih: Pro UEFA

Karir

- Arema FC (2021-2022)

- Sohar FC (2021)

- Semen Padang (2019)

- Ubon United (2018)

- Melaka (2017)

Baca: Barcelona Siap Melakukan Rotasi Pemain dalam Laga Perdana Liga Champions