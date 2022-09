Jadwal RB Salzburg vs AC Milan di Liga Champions, Zlatan Ibrahimovic Tercoret dari Skuad

Rabu dinihari, 7 September 2022 02.00 WIB: RB Salzburg vs AC Milan (Vidio).

Selasa malam, 6 September 2022 23.45 WIB: Dinamo Zagreb vs Chelsea (SCTV)

TEMPO.CO , Jakarta - Jadwal Liga Champions pekan pertama antara lain akan menampilkan laga RB Salzburg vs AC Milan . Berlaga di Grup E, kedua tim akan berhadapan di Red Bull Arena, Salzburg, Rabu dinihari, 7 September 2022.

Jadwal Liga Champions pekan pertama akan hadir pekan ini. Laga PSG vs Juventus dan Inter Milan vs Bayern Munchen live di SCTV.

Jadwal Liga Champions Bergulir Mulai Pekan Ini: PSG vs Juventus dan Inter vs Bayern Live di SCTV

Angel Di Maria diragukan bermain pada laga Liga Champions antara PSG vs Juventus. Juventus sudah merilis skuad untuk tampil di kompetisi Eropa.

PSG vs Juventus: Angel Di Maria Diragukan Tampil di Liga Champions

Klasemen Liga Italia Pekan Ke-4: AC Milan vs Inter Milan 3-2, Fiorentina vs Juventus 1-1, Lazio vs Napoli 1-2

Hasil Liga Italia pekan keempat: Fiorentina vs Juventus 1-1, AC Milan vs Inter Milan 3-2, Lazio vs Napoli 1-2.

