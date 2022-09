Paul Pogba Akhirnya Putuskan Jalani Operasi, Peluang Tampil di Piala Dunia 2022 Memudar

Baca juga : Liga 2: Begini Kronologi Ricuh Suporter yang Bakar Stadion di Laga Persiraja vs PSMS Medan

PSG vs Juventus akan tersaji di fase grup H Liga Champions 2022-2023. Simak komentar Christophe Galtier dan Massimiliano Allegri.

Duel PSG vs Juventus di Liga Champions, Simak Komentar Terkini Galtier dan Allegri

PSG vs Juventus, Christophe Galtier Beri Peringatan untuk Messi, Neymar, Mbappe

Angel Di Maria diragukan bermain pada laga Liga Champions antara PSG vs Juventus. Juventus sudah merilis skuad untuk tampil di kompetisi Eropa.

PSG vs Juventus: Angel Di Maria Diragukan Tampil di Liga Champions

Klasemen Liga Italia Pekan Ke-4: AC Milan vs Inter Milan 3-2, Fiorentina vs Juventus 1-1, Lazio vs Napoli 1-2

Klasemen Liga Italia Pekan Ke-4: AC Milan vs Inter Milan 3-2, Fiorentina vs Juventus 1-1, Lazio vs Napoli 1-2

Hasil Liga Italia pekan keempat: Fiorentina vs Juventus 1-1, AC Milan vs Inter Milan 3-2, Lazio vs Napoli 1-2.

Baca Selengkapnya