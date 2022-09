BRI Liga 1: Madura United Tanpa Lulinha Saat Bertemu Bhayangkara FC

TEMPO.CO, Jakarta - Madura United FC akan menjamu Bhayangkara FC pada pertandingan lanjutan BRI Liga 1 pekan kesembilan. Kedua kesebelasan dijadwalkan bertemu di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur pada Kamis, 8 September 2022.

Pelatih Madura United, Fabio Lefundes mengatakan pada laga nanti ada dua pemain utama yang harus absen. Mereka adalah Lulinha dan Esteban Vizcarra.

Lulinha punya peran penting bagi Madura United di lini depan. Ia menjadi andalan untuk mencetak gol. Saat ini pemain asal Brasil itu sudah mengoleksi enam gol di BRI Liga 1.

"Kami tidak bisa menerjunkan kedua pemain itu, saat menjamu Bhayangkara FC besok, karena cedera," ujar Fabio Lefundes sehari menjelang pertandingan di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu, 7 September 2022.

Oleh karena itu, ia mengatakan tim perlu memikirkan pemain pengganti agar tetap bisa menghadapi Bhayangkara FC dengan maksimal. "Di satu sisi, ini juga menjadi kesempatan bagi pemain cadangan yang belum kami mainkan," tutur Fabio.

Fabio menuturkan pertandingan yang akan dijalani Madura United melawan Bhayangkara FC tidak mudah. "Bhayangkara punya tim yang bagus meskipun sampai saat ini belum dapat hasil maksimal. Karena itu, pada laga besok kami harus bisa bermain maksimal," katanya.

Saat ini, Madura United menempati peringkat pertama klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia dengan meraih 19 poin atau selisih satu angka dengan Borneo FC. Sedangkan Bhayangkara FC berada di peringkat ke-14 dengan delapan poin.

Jadwal BRI Liga 1 Pekan Kesembilan

Kamis, 8 September 2022

16:00 Madura United vs Bhayangkara FC (Indosiar).

Jumat, 9 September 2022

15:00 PSIS Semarang vs Persikabo 1973 (Indosiar)

18:15 Borneo FC vs Persita Tangerang (Vidio).

Sabtu, 10 September 2022

15:30 Bali United vs Dewa United (Indosiar)

18:15 PSS Sleman vs Persis Solo (Vidio)

18:15 Rans Nusantara FC vs Persik Kediri (Vidio)

20:00 PSM Makassar vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Minggu, 11 September

15:30 Arema FC vs Persib Bandung (Indosiar)

20:00 Barito Putera vs Persija Jakarta (Indosiar)

