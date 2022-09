Final US Open 2022: Iga Swiatek Sebut Ons Jabeur Sebagai Lawan Terberat

TEMPO.CO, Jakarta - Iga Swiatek selangkah lagi merebut gelar juara US Open 2022 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka (Belarus) di babak semifinal. Petenis Polandia tersebut menang tiga set dengan skor 3-6, 6-1, 6-4 dalam laga berdurasi dua jam 11 menit di Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, New York.

Swiatek mengatakan bahwa permainannya tidak memuaskan di set pertama sehingga tertinggal lebih dulu dari sang rival. "Saya sangat senang karena energi saya mulai naik perlahan. Aryna menyulitkan permainan saya kali ini. Saya merasa servis dia begitu solid," kata dia mengutip Skor.id.

Selain servis, Swiatek juga memuji penampilan keseluruhan Sabalenka yang menurutnya lebih baik daripada pertemuan mereka sebelumnya. Apalagi ritme pertandingan semifinal US Open 2022 kali ini cukup intens sehingga kekuatannya dan Sabalenka cukup berimbang.

Namun akhirnya, ia bisa mengendalikan permainan dan menutup laga dengan kemenangan. "Saya bermain lepas. Saya cukup senang karena merasa kami berdua berani ambil risiko karena ritme pertandingan sangat tinggi," kata pemilik dua gelar Grand Slam itu.

Pada partai final, Iga Swiatek telah ditunggu oleh Ons Jabeur yang membawa energi sebagai petenis berdarah Arab pertama di final US Open 2022. Swiatek meyakini bahwa Jabeur akan menjadi rival yang berat karena pola permainan yang unik darinya.

"Jabeur memiliki gaya bermain yang sangat berbeda dari pemain kebanyakan," kata Swiatek. "Dia memiliki sentuhan yang luar biasa. Kesimpulannya adalah dia seorang lawan yang sangat berat."

Aksi petenis Tunisia, Ons Jabeur saat melawan petenis Prancis, Caroline Garcia dalam laga semifinal US Open di Flushing Meadows, New York, AS, 8 September 2022. Ons Jabeur mencetak rekor sebagai perempuan Afrika pertama dalam sejarah yang mencapai final turnamen grand slam ini. REUTERS/Shannon Stapleton

Sementara petenis Tunisia, Ons Jabeur, berhasil melaju ke final US Open 2022 setelah berhasil menumbangkan Caroline Garcia. Ia menyingkirkan lawannya dengan skor 6-1, 6-3 dalam waktu satu jam enam menit.

Bagi Jabeur final tersebut menjadi yang kedua pada tahun ini di turnamen grand slam. Sebelumnya, ia tampil mengejutkan di Wimbledon 2022 dengan melaju hingga ke final.

“Setelah Wimbledon, banyak tekanan pada saya. Saya benar-benar lega mendapat dukungan dan bisa mencapai final di sini,” tutur Jabeur.

Final tunggal putri US Open 2022 dijadwalkan berlangsung di Flushing Meadows pada Sabtu, 10 September 2022 pukul 16.00 waktu setempat atau Minggu dini hari WIB.

Profil Ons Jabeur

Nama Lengkap : Ons Jabeur

Tempat/Tanggal Lahir : Ksar Hellal, Monastir, Tunisia, 28 Agustus 1994

Tinggi : 167 cm (5 ft 6 in)

Menjadi Professional : Sejak 2010

Kekuatan Tangan : Tangan kanan (backhand dua tangan)

Peringkat Tertinggi : 2 (27 Juni 2022)

Peringkat Sekarang : 5 (29 Agustus 2022)

WTA.TOUR | DESY ALHAMDIANA PUTRI