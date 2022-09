Prediksi Timnas U-20 Indonesia vs Timor Leste di Kualifikasi Piala Asia Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Timnas U-20 Indonesia vs Timor Leste akan mengawali Geup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2023. Kedua tim akan berhadapan di di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, mulai 20.00 WIB dalam laga yang disiarkan Indosiar.

Timnas U-20 Indonesia (biasa juga disebut Timna U-19) memiliki modal yang sangat penting untuk menghadapi ajang ini. Asuh Shin Tae-yong tampil cukup impresif di fase Grup A Piala AFF U-19 2022.

Meskipun akhirnya gagal lolos ke semifinal karena regulasi head-to-head, performa para pemain cukup mengesankan. Dari total lima pertandingan yang dijalani, Indonesia U-19 yang sebagian besar pemainnya dibawa untuk memperkuat skuad U-20 ini mampu meraih tiga kali menang dan dua imbang.

Mereka pun sebetulnya jadi tim yang paling produktif dengan catatan 17 gol. Itu jauh lebih banyak ketimbang Vietnam selaku juara klasemen akhir Grup A yang menorehkan 12 gol.

Angka kebobolannya juga relatif minim. Dari lima laga, gawang Cahya Supriadi hanya dua kali kemasukan. Jumlah ini terpaut satu angka dari Thailand yang hanya kebobolan sekali.

Pelatih timnas U-20 Indonesia, Shin Tae-yong memastikan bahwa anak asuhnya akan bekerja keras untuk merebut tiket lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2023. Oleh sebab itu, menghadapi laga perdana melawan Timor Leste ini, Hokky Caraka dan kolega diminta untuk tak meremehkan kekuatan lawan.

Pelatih asal Korea Selatan itu sudah mengamati bahwa Timor Leste memperlihatkan peningkatan prestasi, terutama pada ajang Piala AFF U-19 2022.

“Timor Leste memang sudah berkembang menjadi lebih baik,” kata Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan, Selasa.

"Melihat dan menonton Timor Leste di Piala AFF U-19 2022, kami tidak akan lengah. Saya akan mempersiapkan tim dengan baik untuk meraih kemenangan,” kata dia.

Sementara itu, pelatih timnas U-20 Timor Leste, Gopalkrishnan A.S. Ramasamy, mengakui bahwa timnya tak melakukan perubahan mencolok dari skuad Piala AFF U-19 2022. Oleh sebab itu, tidak ada kendala dalam membangun chemistry antarpemain. Pemain-pemain anyar yang bergabung bisa melebur dengan baik.

"Pasukan kami dari Timor Leste ingin berjuang dengan baik. Kami adalah pasukan yang muda,” kata Gopalkrishnan A.S. Ramasamy.

“Pasukan ini sebelumnya juga sudah tampil di Piala AFF U-19 2022 yang berlangsung pada Juli lalu,” lata juru taktik asal Malaysia ini.

Perkiraan Susunan Pemain

Indonesia U-20 (3-5-2): Cahya Supriadi; Ahmad Rusadi, Muhammad Ferarri, Dimas Juliono Pamungkas; Frengky Missa, Arkhan Fikri, Marselino Ferdinan, Zanadin Fariz, Kakang Rudianto; Hokky Caraka, Rabbani Tasnim.

Pelatih: Shin Tae-yong.

Timor Leste U-20 (4-4-2): Filonito Nogueira; Danilo Alves, Joanito Soares, Tonito Belo, Joao Bosco Helle; Freteliano dos Santos, Sandro Quintao, Revelino Martins, Cristevao Fernandes; Mario Quintao, Alexandro Luis Antonio.

Pelatih: Gopalkrishnan A.S Ramasamy.

5 Laga Terakhir Timnas Indonesia U-19

2 Juli 2022 - Vietnam U-19 vs Indonesia U-19: 0-0

4 Juli 2022 - Indonesia U-19 vs Brunei Darussalam U-19: 7-0

6 Juli 2022 - Indonesia U-19 vs Thailand U-19: 0-0

8 Juli 2022 - Filipina U-19 vs Indonesia U-19: 1-5

10 Juli 2022 - Indonesia U-19 vs Myanmar U-19: 5-1.

5 Laga Terakhir Timnas Timor Leste U-19

8 November 2019 - Timor Leste U-19 vs Korea Utara U-19: 0-4

10 November 2019 - Hong Kong U-19 vs Timor Leste U-19: 2-1

5 Juli 2022 - Singapore U-19 vs Timor Leste U-19: 0-1

9 Juli 2022 - Timor Leste U-19 vs Malaysia U-19: 3-4

11 Juli 2022 - Kamboja U-19 vs Timor Leste U-19: 1-4,

Prediksi Timnas U-20 Indonesia vs Timor Leste

Bermain di kandang sendiri, Timnas U-20 Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mengalahkan lawannya.

Baca Juga: Begini Cara Beli Tiket Timans U-20 Indonesia vs Timor Leste