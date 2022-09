Jadwal Sheriff Tiraspol vs Manchester United: Simak Kabar Terkini Pemain Setan Merah

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Europa pekan kedua akan menghadirkan laga Sheriff Tiraspol vs Manchester United. Kedua tim akan berhadapan di Chisinau, Moldova, Kamis, 14 September.

Pertandingan ini akan berlangsung mulai 23.45 WIB. Stasiun televisi SCTV akan menayangkannya secara langsung.

Manchester United akan berusaha merebut poin pertamanya grup E Liga Europa. The Reds berfokus untuk bangkit dari kekalahan di pertandingan pembuka kompetisi kami melawan Real Sociedad (0-1).

Pelatih Erik ten Hag mengistirahatkan Raphael Varane, Scott McTominay, dan Marcus Rashford saat melawan Sociedad. Lisandro Martinez, Bruno Fernandes, dan Jadon Sancho termasuk di antara mereka yang masuk dari bangku cadangan. Mereka termasuk dalam deretan yang pemain yang berpeluang jadi starter.

Luke Shaw sudah pulih dari cedera dan sudah mulai mengikuti latihan di Carrington, Senin. Pelatih masih akan melihat perkembangan kondisinya sebelum menurunkan dalam laga melawan Sheriff.

Anthony Martial tetap absen karena cedera yang dialami dalam laga Liverpool. Donny van de Beek dan Facundo Pellistri juga masih belum memperkuat Setan Merah saat melawan Sheriff.

Sheriff Tiraspol akan menjadi lawan tak mudah bagi Man United. Tim asal Moldova itu menang 3-0 di kandang Omonia dalam laga pekan pertama lalu. Mereka melanjutkan performa apiknya dengan kemenangan kandang 2-0 atas Milsami di Liga Moldova.

Juara Moldova memiliki skuad yang kosmopolitan, termasuk diperkuat Pernambuco Brasil dan Iyayi Believe Atiemwen, dari Nigeria, yang mencetak gol melawan Milsami.

Jadwal Manchester United melawan Sheriff Tiraspol menjadi bagian dari rangkaian laga pekan kedua Liga Europa. Laga lain yang juga akan hadir antara lain AS Roma vs HJK, Midtijylland vs Lazio, Moncao vs Ferencvaros, dan Rennes vs Fenerbahce. Sedangkan laga Arsenal vs PSV ditunda.

