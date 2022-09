Kisah Matt Smith, Kariernya di Sepak Bola Terenggut Penyakit Langka, Kini Jadi Bintang 'The House of the Dragon'

TEMPO.CO, Jakarta - Gagal jadi pemain sepak bola bukanlah akhir dunia. Aktor asal Inggris, Matt Smith, sudah membuktinya.

Matt Smith, 39 tahun, saat ini tengah populer di dunia karena peran karismatiknya sebagai Daemon Targaryen dalam serial "The House of the Dragon", prekuel "Game of Thrones". Ia jadi pemeran utama dalam serial itu, bersama Milly Alcock (Rhaenyra Targaryen).

Sebelum jadi aktor terkenal, Matt Smith, yang membintang film "The Crown" dan "Doctor Who", adalah pesepakbola yang menjanjikan. Dia bahkan sempat menandatangani kontrak dengan Leicester City.

Smith berlatih di akademi Northampton Town, Nottingham Forest, dan Leicester City, sampai di usia 16 tahun. Penyakit langka, spondilosis serviks, kemudian mengakhir kariernya di lapangan hijau. Ia menderita masalah punggung yang

Matt Smith menyebut momen saat ia dipaksa penisun dini itu sangat memukulnya. "Itu adalah momen yang sulit, karena saya merasa tidak bahagia," kata dia.

"Sejujurnya, saya merasa sangat yakin bahwa ini (menjadi pesepakbola profesional) adalah apa yang akan saya lakukan, sehingga sangat sulit bagi saya untuk memberi tahu orang-orang bahwa saya telah didiagnosis dengan penyakit ini."

"Saya tidak bisa memberi tahu orang-orang apa yang telah terjadi. Ego saya berkata kepada saya: "Saya seorang pemain sepak bola."

"Di sekolah saya adalah pemain sepak bola di mata semua orang dan kemudian tiba-tiba, tidak ada apa-apa lagi," sang aktor mengisahkannya kepada Kirsty Young dari "Radio 4's Desert Island Discs".

Smith bahkan mengungkapkan bahwa guru aktingnya, Terry Hardingham, yang menariknya keluar dari depresi dengan satu kalimat: “Kamu seharusnya tidak pernah menjadi pesepakbola. Kamu jauh lebih baik dalam berakting."

Matt Smith mulai serius menerjuni akting sejak 2003. Ia memulai kariernya dengan tampil di panggung-panggung teater. Pada 2006. ia mendapat kesempatan tampil dalam serial televisi The Ruby in the Smoke. Pada 2008, film layar lebar juga mulai dia bintang, yakni In Bruges.

Kini Matt Smith sudah membintangi 13 film layar lebar, termasuk Terminator Genisys. Sedangkan serial TV yang cukup terkenal yang dia bintangi adalah Doctor Who, The Corwn, dan kini The House of The Dragon.

