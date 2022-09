Timnas Rusia Dilarang Ikut Kualifikasi Piala Eropa 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Sanksi terhadap tim nasional Rusia belum berhenti. Kali ini mereka dilarang mengikuti Kualifikasi Piala Eropa 2024.

Hal itu dipastikan setelah federasi sepak bola Eropa atau UEFA mengeluarkan pernyataan resmi pada Selasa kemarin bahwa Rusia tidak akan ambil bagian dalam undian kualifikasi Piala Eropa 2024.

Saat ini Timnas Rusia dan klub-klub Rusia dilarang mengikuti kompetisi internasional sejak awal tahun 2022. Hal itu dilakukan UEFA menyusul invasi Rusia ke Ukraina.

"Semua tim Rusia saat ini ditangguhkan menyusul keputusan Komite Eksekutif UEFA pada 28 Februari 2022 yang ditindaklanjuti oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga pada 15 Juli 2022," demikian pernyataan UEFA. "Oleh karena itu Rusia tidak termasuk dalam undian kualifikasi Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2022-2024."

Banding Rusia untuk larangan yang dikeluarkan UEFA pun sudah ditolak oleh pengadilan arbitrasi olahraga atau The Court of Arbitration for Sport (CAS) pada Juli lalu.

"Saat ini kami sedang menunggu teks lengkap vonis CAS," kata Persatuan Sepak Bola Rusia.

Rusia juga dilarang mengikuti Piala Dunia 2022 Qatar yang akan diadakan dua bulan ke depan oleh FIFA. Sebelumnya, Timnas Rusia awalnya lolos ke babak playoff kualifikasi Eropa. Tim putri Rusia juga dikeluarkan dari Piala Eropa 2022 yang berlangsung di Inggris dan tempat mereka diambil oleh Portugal.

Turnamen Piala Eropa atau Euro 2024 akan diadakan di Jerman. Sedangkan undian kualifikasi ditetapkan 9 Oktober di Frankfurt. Menteri Dalam Negeri Jerman juga telah meminta Belarus dilarang mengikuti turnamen ini karena merupakan bagian dari koalisi Rusia yang menginvasi Ukraina.

