Pembagian Tiket dan Daftar Timnas yang Lolos Piala Dunia U-20 2023

Tak sampai 250 hari, gelaran Piala Dunia U-20 tahun 2023 akan digelar di Indonesia pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023.

Nantinya, terdapat 24 Tim Nasional atau timnas U-20 dari berbagai negara yang melakukan putaran final Piala Dunia U-20 di Indonesia. Akan tetapi, sampai saat ini, daftar pasti ke-24 timnas tersebut belum diumumkan.

Pasalnya, para peserta Piala Dunia U-20 diambil dari jawara pertandingan sepak bola di tingkat regional terlebih dahulu. Dikutip dari BolaSport.com, terdapat enam tiket pertandingan regional yang dapat mengantarkan timnas berbagai negara ke ajang Piala Dunia U-20.

Pembagian Tiket Menuju Piala Dunia U-20

Dari total 24 peserta, Indonesia otomatis tergabung sebagai ke-24 peserta tersebut sebab perannya sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20.

Dalam gelaran Piala Dunia U-20, kawasan negara-negara Asia mendapatkan jatah sebanyak 5 kursi. Artinya, masih terdapat empat kursi lain bagi negara-negara di Asia untuk bergabung dalam Piala Dunia U-20. Keempat negara Asia ini merupakan jawara terbaik yang akan dipilih dan diambil dari hasil Piala Asia U-20 yang diselenggarakan oleh Asian Football Confederation atau AFC.

Sementara itu, di Afrika, pertandingan sepak bola U-20 diselenggarakan oleh Confederation of African Football alias CAF memiliki jatah kursi sebanyak empat kursi.

Untuk negara-negara di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan Karibia seleksi menuju Piala Dunia U-20 diselenggarakan oleh the Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football alias CONCACAF. Nantinya, terdapat empat timnas yang akan bertanding di Piala Dunia U-20 untuk mewakili kawasan ini.

Tiga kawasan berikutnya adalah Amerika Selatan, Oseania, dan Eropa yang secara berurutan memiliki jatah sebanyak 4, 2, dan 5 kursi di gelaran Piala Dunia U-20.

Di kawasan Amerika Selatan, Piala U-20 diselenggarakan oleh Confederacion Sudamericana de Futbol atau Conmebol. Sedangkan di Oseania, seleksi Piala U-20 dilakukan oleh Oceania Football Confederation alias OFC. Sementara itu, laga seleksi Piala U-20 di kawasan Eropa diselenggarakan oleh Union of European Football Associations atau UEFA.

Daftar Timnas Lolos Piala Dunia U-20 2023 Sejauh Ini

Sebab, beberapa pertandingan di masing-masing kawasan belum tuntas, misalnya Piala Asia U-20 yang masih berlangsung dalam babak 14 besar, pengumuman resmi terkait negara-negara yang lolos Piala Dunia U-20 tahun 2023 belum dapat dilakukan.

Dan, dari total 24 peserta, setidaknya terdapat 8 negara yang sudah dipastikan lolos dan akan ikut dalam Piala Dunia U-20 sebab pertandingan regional yang telah usai.

Indonesia (Tuan Rumah) Italia (Tiket UEFA) Prancis (Tiket UEFA) Inggris (Tiket UEFA) Israel (Tiket UEFA) Slovakia (Tiket UEFA) Amerika Serikat (Tiket CONCACAF) Honduras (Tiket CONCACAF)

Itulah pembagian tiket dan daftar timnas-timnas yang lolos dan akan bertanding dalam putaran final Piala Dunia U-20 tahun 2023 di Indonesia pada bulan Mei dan Juni mendatang.

