Jadwal Siaran Langsung Liga 2 Pekan Keenam, Termasuk PSMS Medan vs Semen Padang

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 2 akan memasuki pekan keenam. Rangkaian pertandiangannya akan berlangsung mulai Senin, 26 September 2022 .

Ada dua laga seru yang akan disiarkan langsung Indosiar. Yang pertama adalah PSMS Medan vs Semen Padang. Ini akan jadi duel tim tiga besar klasemen Grup A (Barat).

Kedua sama-sama belum terkalahkan. PSMS Medan memuncaki klasemen dengan nilai 13 dari 5 laga. Semen Padang, yang baru bermain 4 kali, ada di posisi ketiga dengan nilai 8.

Laga kedua yang juga akan disiarkan Indosiar adalah

PSIM Yogyakarta vs Persela Lamongan. Kedua tim Grup B (Tengah) ini akan berhadapan pada Selasa, 27 September 2022.

PSIM baru meraih kemenangan pertamanya. Mereka ada di posisi keempat klasemen dengan nilai 6, unggul satu angka dari Persela di posisi kedelapan.

Jadwal pekan keenam juga akan menampilkan laga Persipura Jayapura vs Putra Delta, Persiraja Banda Aceh vs PSPS Riau, dan Karo United vs Sriwijaya FC.

Jadwal Liga 2

(Pekan keenam)

Senin, 26 September 2022

15:15 Perserang Serang vs PSDS Deli Serdang

16:30 PSMS Medan vs Semen Padang (Indosiar)

18:15 Persiba Balikpapan vs Deltras Sidoarjo (Moji TV)

20:30 Persiraja Banda Aceh vs PSPS Riau

Selasa, 27 September 2022

13:15 Persipura Jayapura vs Putra Delta

14:15 Sulut United vs Persewar Waropen

15:15 Bekasi City vs Nusantara

15:15 Gresik United vs Persipa Pati (Vidio)

15:15 Persekat vs PSCS Cilacap

15:15 Persikab vs Persijap Jepara

15:30 PSIM Yogyakarta vs Persela Lamongan (Indosiar)

16:00 Karo United vs Sriwijaya FC (Vidio).

Klasemen Liga 2

