Hasil dan Klasemen Liga 2 Pekan Ke-6: PSMS Medan vs Semen Padang 1-0, Persiraja dan Perserang Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga 2 pada Senin, 26 September 2022, menampilkan rangkaian laga pekan keenam. PSMS Medan, Persiraja Banda Aceh, dan Perserang Serang sama-sama menang.

PSMS Medan menang 1-0 saat menjamu Semen Padang di Stadion Teladan, Medan. Kemenangan itu dipastikan gol Ahmad Bustomi pada injury time.

Hasil ini memastikan PSMS belum terkalahkan dalam enam laga. Mereka memuncaki klasemen Grup Barat dengan mengemas nilai 16, unggul 7 angka dari Karo United yang baru bermain 4 kali.

Semen Padang FC mengalami kekalahan pertama dalam 5 laga. Mereka ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 8.

Dalam pertandingan lain di grup sama, Persiraja Banda Aceh menang 2-1 saat menjamu PSPS Riau. Kini tim itu ada di posisi keenam klasemen dengan nilai 6, unggul 5 dari lawannya yang ada di dasar klasemen (9).

Sementara itu, Perserang Serang mngalahkan PSDS Deli Serdang dengan skor 2-1. Perserang ada di posisi ketujuh dengan nilai 6, sedangkan PSDS setingkat di bawahnya dengan nilai 4.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga 2

(Pekan keenam)

Senin, 26 September 2022

Perserang Serang vs PSDS Deli Serdang 2-1

PSMS Medan vs Semen Padang 1-0

Persiraja Banda Aceh vs PSPS Riau 2-1

18:15 Persiba Balikpapan vs Deltras Sidoarjo (Moji TV).

Klasemen Liga 2





Jadwal hari berikutnya...