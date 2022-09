Liga 2: Begini Kata Pelatih Semen Padang FC Usai Dikalahkan PSMS Medan

Hasil dan Klasemen Liga 2 Pekan Ke-5: Persewar dan PSIM Yogyakarta Menang

Hasil Liga 2: Persewar Waropen vs Putra Delta 4-1, Nusantara vs Persikab 0-0, PSIM Yogyakarta vs Persekat 3-1, PSCS Cilacap vs Gresik United 0-0.