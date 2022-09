Rekam Jejak Kesetiaan Francesco Totti Bersama AS Roma

TEMPO.CO, Roma -Tanggal 27 September merupakan hari kelahiran legenda sepakbola Italia dan AS Roma, Francesco Totti.

Pria yang kini berusia 46 tahun itu telah banyak mengukir tinta emas selama berkarier sebagai pesepakbola. Salah satu yang paling diingat adalah keberhasilannya membawa Italia menjuarai Piala Dunia keempatnya pada 2006 silam.

Totti adalah sinonim dari kesetiaan. Hal ini karena sepanjang sepak terjang profesionalnya sebagai pengolah kulit bundar, ia hanya membela satu klub, yakni AS Roma. Hal itu tak terlepas dari keterikatan batin Totti dengan kota Roma sebagai kota kelahirannya.

Perjalanan Totti ke dunia sepakbola dimulai ketika ia berumur delapan tahun. Mengutip La Gazzetta dello Sport, ketika itu, Totti kecil bergabung dengan klub junior lokal bernama Fortitudo Luditor. Setahun setelahnya pada 1984, Totti bergabung dengan klub lokal junior lainnya, Smith Trastevere sebelum kemudian pindah lagi ke Lodigiani pada 1986.

Bakat Francesco Totti ketika bermain untuk klub junior terendus dua klub besar Italia, AC Milan dan Lazio. Nyaris berlabuh ke Lazio, Totti akhirnya direkrut AS Roma lewat peran Gildo Giannini, mantan kapten AS Roma. Totti pun mulai merintis karier di AS Roma dengan bermain untuk tim junior pada 1989.

Setelah tiga tahun, Totti yang semakin matang dipromosikan ke tim senior. Bersama pelatih AS Roma kala itu, Vujadin Boskov, ia melakukan debut pada 28 Maret 1993 di laga Serie A melawan Brescia sebagai pemain pengganti pada menit ke-87. Totti mencetak gol pertamanya pada 4 September 1994 ketika AS Roma menghadapi Foggia.

Seiring waktu, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu makin berkembang di AS Roma. Mengutip FourFourTwo, pada musim 1997-1998, Totti dipercaya memakai nomor punggung 10 warisan Giannini dan ban kapten pada musim berikutnya. Totti pun mulai dijuluki sebagai “Pangeran Roma”.

Setelah membersamai AS Roma selama 24 tahun, Francesco Totti gantung sepatu pada 2017. Bersama klub berjuluk Giallorossi, Totti telah mencatatkan 789 laga dan 307 gol. Ia berhasil memberikan satu gelar Serie A, dua gelar Coppa Italia, dan dua gelar Supercoppa Italiana.

