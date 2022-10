Klasemen Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 Usai Laga Indonesia vs Guam Berakhir 14-0

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-17 Indonesia mengawali laga Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 dengan mengesankan. Mereka mengalahkan Guam dengan skor 14-0 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Senin malam.

Empat gol Timnas U-17 Indonesia diborong Arkhan Kaka. Gol lainny diceploskan Narendra Tegar, Muhammad Riski Afrisal, Sulthan Zaky, Jehan Pahlevi, Muhamad Gaoshirowi, Habil Abdilla Yafi, Figo Dennis, Muhammad Nabil Asyura, Ji Da-bin, dan bunuh diri bek Guam Donovan John Moss.

Berkat kemenangan besar ini, Timnas U-17 Indonesia kini menempati posisi kedua klasemen Grup B. Tim asuhan Bima Sakti ini mengemas nilai tiga, tertunggal tiga poin dari Uni Emirat Arab yang sudah bermain dua kali dan berpoin sama dengan Malaysia yang ada di posisi ketiga.

Uni Emirat Arab akan menjadi laga kedua bagi Indonesia. Pertandingannya akan kembali digelar di di Stadion Pakansari, Rabu malam, 5 Oktober 2022.

Nantinya hanya juara grup yang akan langsung lolos ke putaran final. Untuk runner-up hanya akan lolos enam dari 10 grup yang ada.

Hasil dan Jadwal Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023

Hasil

Palestina vs Malaysia 0-4

Uni Emirat Arab vs Guam 9-0

Uni Emirat Arab vs Palestina 4-3

Guam vs Indonesia 0-14

Laga Timnas Indonesia Berikutnya

Rabu, 5 Oktober 2022

16.00 Malaysia vs Guam

20.00 Indonesia Vs UEA (Indosiar).

Jumat, 7 Oktober 2022

16.00 Malaysia vs Uni Emirat Arab

20.00 Indonesia Vs Palestina (Indosiar).

Minggu, 9 Oktober 2022

16.00 Guam vs Palestina

20.00 Indonesia Vs Malaysia (Indosiar).

Klasemen Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023

No Tim Main Gol Poin 1 Uni Emirat Arab 2 +10 6 2 Indonesia 1 +14 3 3 Malaysia 1 +4 3 4 Palestina 2 -5 0 5 Guam 2 -23 0

