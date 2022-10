Hasil Piala Asia Futsal 2022: Timnas Futsal Indonesia Kandas di Perempat Final, Ditekuk Jepang 2-3

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Futsal Indonesia terhenti di babak perempat final Piala Asia Futsal 2022. Tim Garuda gagal melaju lebih jauh setelah takluk 2-3 dari Jepang dalam pertandingan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City, Selasa, 4 Oktober 2022.

Babak pertama berlangsung imbang 0-0. Pada babak kedua, pertarungan berlangsung sangat ketat. Indonesia sempat unggul lebih dahulu, tapi kemudian berbalik tertinggal tiga gol dan hanya bisa mengecilkan kedudukan menjelang akhir laga.

Tiga gol Jepang dicetak Kanzawa (menit 32), Pires (38), dan Mizutani (39). Sedangkan Indonesia meraih dua gol lewat Samuel Eko (21) dan Dewa Rizki (39).

Sejak awal Jepang lebih diunggulkan dalam laga ini. Mereka pernah tiga kali juara. Apalagi mereka juga selalu menang dalam dua pertemuan melawan Indonesia sebelumnya.

Bagi Indonesia, tampilan di perempat final ini sidah menjadi torehan bersejarah. Dalam sembilan kesempatan sebelumnya, Tim Merah Putih selalu kandas di babak penyisihan grup.

Jepang masih menanti lawan di semifinal, yakni pemenang laga Uzbekistan vs Kuwait. Perebutan tiket semifinal antara kedua tim itu akan berlangsung Selasa malam ini.

Iran Lolos

Dalam laga yang berlangsung lebih awal, Timnas Futsal Iran lolos ke semifinal Piala Asia Futsal 2022. Mereka membuka peluang mempertahankan gelar juara dengan mengalahkan Vietnam 8-1.

Seperti yang diprediksi pelatih Iran, Vahid Shamsaee, Vietnam mengadopsi pendekatan defensif dalam laga itu. Kiper Vietnam, Ho Van Y, awalnya tampil mengesankan dan membendung serangan beruntun dari Salar Aghapour, Hossein Tayebi, Saeid Ahmad Abbasi, dan Mohammadhossein Bazyar.

Namun, ia akhirnya keawalan. Ia kebobolan pada menit ketujuh lewat gol Hossein Tayebi, memanfaatkan tendangan sudut Moslem Oladghobad. Tayebi total memborong tiga gol dalam laga ini.

Gol-gol Iran lainnya diceploskan Salar Aghapour, Alireza Rafiei Pour, Moslem Oladghobad, Mohammadhossein Bazyar, Saeid Ahmad Abbasi. Vietnam meraih satu gol lewat Pham Duc Hoa.

Iran masih menanti lawan di semifinal. Thailand dan Tajikistan masih akan berhadapan malam ini.

Hasil dan Jadwal perempat final Piala Asia Futsal 2022:

Selasa, 4 Oktober 2022

Iran vs Vietnam 8-1

Jepang vs Indonesia 3-2

21:00 Thailand vs Tajikistan.

Rabu, 5 Oktober 2022

00:00 Uzbekistan vs Kuwait.

Jadwal semifinal Piala Asia Futsal 2022 akan berlangsung 6 Oktober. Sedangkan perebutan gelar juara dan posisi ketiga pada 8 Oktober 2022.