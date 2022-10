Jonathan Bauman Pamer Trofi Copa Sudamericana, Bobotoh Persib Ikut Berkomentar

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pemain Persib Bandung dan Arema FC, Jonathan Bauman, memamerkan trofi Copa Sudamericana 2022 yang diraih bersama klubnya, Independiente del Valle. Unggahannya di instagram pun segera diwarnai komentar netizen Indonesia.

Dalam unggahan hari ini, Rabu, 5 Oktober 2022, Bauman memaerkan empat foto saat dia dan rekan setimnya beselebrasi merayakan keberhasilan menjuarai Sudamericana. Independiente del Valle, klub asal Ekuador, mengalahkan tuan rumah Sao Paulo (Brasil) dengan skor 2-0 dalam laga final 1 Oktober lalu.

Dalam ungganya, Bauman menyatakan bahwa momen itu ibarat mimpi yang jadi kenyataan. Ia juga berterima kasih pada rekan setimnya, juga keluarga yang sudah mendukungnya.

Unggahan itu segera saja diwarnai komentar dari Indonesia, termasuk para pemain. "Kelasss ooo," tulis akun @saddilramdanii. Esteban Vizcarra (este_vizcarra) juga ikut memberi like dan menyelamati Bauman.

Netizen Indonesia, terutama para pendukung Persib Bandung, juga ikut berkomentar. "Congratulations Mamang Bauman," tulis @p.dila.s05. Sedangkan @roy_ismail berkomentar, "Congratulations Bro.... I'll never forget your appearance in Persib Bandung......"

Warganet dengan akun @muhsin_zeiyn berkomentar ,"Please comeback to persib jon." Sedangkan @setyawan_egi bertepik tangan dan menulis, "Si hate biru (si hati biru)."

Jejak Jonathan Bauman

Jonathan Bauman, pemain asal Argentina yang kini berusia 31 tahun, tercata pernah membela dua klub Indonesia. Bersama Persib di Liga 1 2018, dia memainkan 26 laga dengan sumbangan 12 gol. Ia juga membela Arema FC di Liga 1 2020, tapi tak bisa kontribusi karena kompetisi batal akibat pandemi Covid-19.

Di antara masa bakti di Persib dan Arema, Bauman bermain di klub Malaysia, Kedah. Ia tampil 18 kali dan menyumbang 6 gol.

Setelah memperkuat Arema ia pindah ke klub Argentina, Quilmes (2020-2021). Setahun setelahnya ia pindah ke Ekuador dan bergabung dengan klub Mushuc Runa. Tahun lalu ia dipinjamkan ke Independiente del Valle, yang mempermanenkannya tahun ini.

Di Independiente del Valle, Jonathan Bauman tampil 15 kali di Liga Ekuador dan menyumbang 5 gol. Sedangkan di Copa Sudamericana (divisi dua kompetisi antarklub Amerika Latin, selevel Liga Europa) ia tampil 5 kali dan gagal menyumbang gol.

Jonathan Bauman hanya menjadi cadangan yang tak dimainkan saat Independiente del Valle tampil di final Copa Sudamericana 2022. Tapi, ia tetap ceria saat merayakan gelar juara bersama rekan setimnya.

