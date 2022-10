Klasemen Kualifikasi Piala Asia U-17 2023: Indonesia Memimpin Usai Kalahkan Uni Emirat Arab

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-17 Indonesia memimpin klasemen Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 Grup B setelah mengalahkan Uni Emirat Arab (UEA) dengan skor 3-2 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Rabu.

Pada babak pertama laga tersebut, Indonesia melesakkan dua gol terlebih dahulu melalui Muhammad Nabil Asyura (18') dan Arkhan Kaka (30'). UEA menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat Waleed Mallalla (32') dan Ghaith Abdalla (39'). Indonesia bangkit usai jeda dan membuat gol ketiga yang dibuat Arkhan Kaka (54').

Kemenangan itu membuat Indonesia mengoleksi enam poin dari dua laga. Skuad asuhan pelatih Bima Sakti unggul head-to-head dan selisih gol dari peringkat kedua UEA, yang juga berpoin enam tetapi dari tiga pertandingan.

Posisi di puncak klasemen membuat peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U-17 2023 terbuka lebar. Nantinya juara grup dan enam dari 10 runner-up akan lolos ke putaran final.

Dalam pertandingan selanjutnya, Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi Palestina, Jumat, 7 Oktober 2022. Sedangkan dalam laga terakhir, 9 Oktober, Malaysia akan menjadi lawan tim asuhan Bima Sakti itu.

Hasil dan Jadwal Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023

Hasil

Palestina vs Malaysia 0-4

Uni Emirat Arab vs Guam 9-0

Uni Emirat Arab vs Palestina 4-3

Guam vs Indonesia 0-14

Malaysia vs Guam 1-1

Indonesia Vs UEA 3-2.

Jadwal

Jumat, 7 Oktober 2022

16.00 Malaysia vs Uni Emirat Arab

20.00 Indonesia Vs Palestina (Indosiar).

Minggu, 9 Oktober 2022

16.00 Guam vs Palestina

20.00 Indonesia Vs Malaysia (Indosiar).

Klasemen Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023

No Tim Main Gol Poin 1 Indonesia 2 +15 6 2 Uni Emirat Arab 3 +9 6 3 Malaysia 2 +4 4 4 Guam 3 -23 1 5 Palestina 2 -5 0

.

