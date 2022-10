Dortmund vs Bayern Munchen 2-2: Kepala Kena Tendang, Alphonso Davies Dilarikan ke Rumah Sakit

Hasil dan Klasemen Liga Jerman Pekan Ke-7: Bayern Munchen Kalah, Dortmund Rebut Posisi Puncak

Hasil Liga Jerman: Augsburg vs Bayern Munchen 1-0, Bayer Leverkusen vs Werder Bremen 1-1, Dortmund vs Schalke 1-0. Simak klasemennya.