Hari Ini 39 Tahun Lin Dan, Salah Satu Legenda Atlet Bulu Tangkis Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Lin Dan atlet bulu tangkis populer dari Tiongkok. Dia adalah pemain bulu tangkis Cina yang dianggap sebagai salah satu pemain tunggal terhebat sepanjang masa.

Pria yang lahir di distrik Fujiyan, Cina pada 14 Oktober 1983 ini dikenal di seluruh dunia karena telah menyelesaikan 'Super Grand Slam' yang merupakan turnamen level tertinggi di dunia bulu tangkis dunia.

Disarikan dari mocomi.com, orang tua menginginkan Lin Dan belajar bermain piano, namun sisi atletik Lin lebih memilih untuk mengambil bulu tangkis sebagai gantinya. Saat berusia 13 tahun, dia menjadi bagian dari pasukan olahraga Tentara Pembebasan Rakyat. Setelah berlatih keras dan menampakkan kemajuan di permainannya, Lin ditempatkan ke tim bulu tangkis internasional China pada usia 18 tahun.

Menginjak usia 28 tahun, Lin Dan telah memenangkan sembilan gelar utama di dunia bulu tangkis. Saat ini ia adalah satu-satunya pemain yang telah mencapai prestasi ini dan karena itu dianggap oleh banyak orang sebagai pemain terhebat dalam sejarah bulu tangkis.

Tak hanya juara Olimpiade dua kali, Lin Dan juga menjadi pemain tunggal putra pertama yang mempertahankan medali emas Olimpiade pada 2008 dan mempertahankan gelarnya pada 2012.

Ia terkenal tidak hanya karena keterampilan bermainnya yang luar biasa, tetapi juga karena temperamennya yang berapi-api dan amarah yang meluap-luap. Ini membuatnya menjadi sosok yang kontroversial. Kepribadiannya yang flamboyan, rekor yang luar biasa di lapangan bulu tangkis, dan citra bad boy membuatnya menjadi figur olahraga yang sangat populer.

Lin Dan di Belakang Layar

Dilansir dari assignmentpoint.com, Lin Dan terlibat hubungan romantis dengan Xie Xingfang, mantan pemain bulu tangkis juara dunia pada tahun 2003. Awalnya pasangan itu merahasiakan hubungan mereka sebelum bertunangan pada 2010. Mereka menikah pada 23 September 2012 dan upacara pernikahannya diadakan di Universitas Teknologi Beijing.

Dari pernikahan tersebut keduanya dianugerahi anak pertama pada 5 November 2016. Namun, kemudian pada 17 November 2016, dia dilaporkan telah berselingkuh saat istrinya hamil. Pengguna media sosial konon mengidentifikasi wanita itu sebagai aktris dan model Zhao Yaqi.

Sepanjang perjalanan karirnya, Lin Dan telah memenangkan lebih dari 20 medali emas di kejuaraan internasional dan berbagai penghargaan dari berbagai organisasi di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Most Valuable Player, Sports Personality of the Year, dan Best Male Athlete.

Berikut capaian-capaian menakjubkan dari permainan hebat Lin Dan

- 5 kali Juara Dunia Badminton World Federation (BWF)

- 2 medali emas pada Olimpiade 2008 yang diadakan di Beijing.

- 2 medali emas pada Olimpiade 2012 yang diadakan di London.

- 6 kali juara All England

