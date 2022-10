Jadwal dan Hasil Undian Denmark Open 2022, Main Selasa Besok

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis Indonesia akan terjun di turnamen Denmark Open 2022. Turnamen BWF Super 750 ini akan berlangsung 18-23 Oktober 2022 di Jyske Bank Arena, Denmark.

Di turnamen ini Indonesia mengirimkan 15 wakil terbaiknya. Mereka yang akan tampil diantaranya Anthony Sinisuka Ginting, Kevin Sanjaya Sukamuljo / Marcus Fernaldi Gideon, Gregoria Mariska, dan Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti. Pasukan Indonesia sudah bertolak ke Denmark pada Sabtu dini hari, 17 Oktober 2022.

Persiapan pun sudah dilakukan dengan matang oleh skuad Merah Putih. "Semua sektor sudah melakukan persiapan yang baik, ada satu bulan lebih setelah Japan Open 2022 kemarin sangat dimaksimalkan pelatih-pelatih untuk meningkatkan performa anak-anak. Kondisi semua siap bertanding, fit dan tidak ada cedera," kata Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PP PBSI Rionny Mainaky dalam rilis PBSI.

Pemain tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting, menyatakan sudah siap bertanding di turnamen ini. Ginting sempat absen di Japan Open 2022 karena cedera punggung. "Puji Tuhan cederanya sudah sembuh semua. Dan sudah siap bertanding," kata Ginting.

"Secara persiapan sudah cukup bagus, teknik, fisik maupun mental. Tinggal bagaimana di sana nanti pengkondisiannya, adaptasi dengan lapangan dan pelajari juga kekuatan calon lawan," ujar Ginting.

Hasil Undian Wakil Indonesia di Denmark Open 2022

Tunggal Putra

- Anthony Sinisuka Ginting vs Lakshya Sen

- Jonatan Christie vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus

- Shesar Hiren Rhustavito vs Brian Yang

- Chico Aura Dwi Wardoyo vs Kanta Tsuneyama

Tunggal Putri

- Gregoria Mariska Tunjung vs He Bang Jiao

Ganda Putra

- Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Akira Koga/Taichi Saito

-. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan

- Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Ruben Jille/Ties Van Der Lecq

- Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Kim Astrup/Andres Skaarup Rasmussen

- Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae

Ganda Putri

- Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Anna Ching Yik Cheong

- Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong

Ganda Campuran

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Ishaan Bhatnagar/Tanisha Crasto

- Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong

- Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Denchapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai

