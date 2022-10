Timnas Jepang Jadi Skuad Pertama yang Tiba di Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Chief Operating Officer Piala Dunia 2022 dari FIFA, Colin Smith, mengatakan Timnas Jepang akan menjadi skuad pertama yang tiba di Qatar. Hal itu disampaikan saat konferensi pers One Month to Go pada Senin, 17 Oktober 2022.

Ia menyatakan Timnas Jepang akan mengambil tempat di Radisson Hotel di Doha dan menggunakan Al Sadd Sports Club’s New Training Facility 1 sebagai basecamp.

“Tim pertama yang tiba pada 7 November adalah Jepang. Semua tim akan ditempatkan di basecamp dengan fasilitas kelas atas di seluruh negeri,” kata Smith.

Dari total 32 tim yang akan berlaga di Piala Dunia 2022, lanjutnya, mereka akan ditempatkan di fasilitas kelas atas yang sama sepanjang turnamen. Sebanyak 24 tim nantinya akan berada dalam radius 10 kilometer satu sama lain.

Selain itu, semua basecamp yang akan ditempati oleh 32 tim bakal dihiasi dengan tema tim nasional untuk pertama kalinya dalam sejarah. “Masing-masing dari 32 basecamp telah didekorasi dengan warna atau identitas tim yang akan berada di sana,” ujar perwakilan FIFA itu.

“Base camp ini akan mewakili kandang-tandang bagi tim. Kami benar-benar ingin melakukan semuanya untuk memberikan peluang agar tim bisa tampil pada level tertinggi,” kata Smith.

The Samurai Blue, julukan bagi Timnas Jepang, akan berada di Grup E bersama Spanyol, Jerman, dan Kosta Rika. Jepang akan melawan Timnas Jerman dalam pertandingan pembuka di Stadion Internasional Khalifa pada 23 November 2023.

Penjualan Tiket Piala Dunia 2022

Panitia penyelenggara turnamen menyatakan bahwa penjualan tiket Piala Dunia 2022 telah habis terjual sebanyak 2,89 juta. Tuan rumah Qatar menduduki peringkat atas untuk jumlah pembelian tiket terbanyak, disusul oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi.

Lalu ada Inggris, Meksiko, Uni Emirat Arab, Argentina, Prancis, Brasil, dan Jerman dalam daftar sepuluh negara terbanyak yang membeli tiket pertandingan Piala Dunia yang akan digelar pada 20 November sampai 18 Desember nanti.

Colin Smith mengungkapkan bahwa batas terakhir tiket akan terus dijual hingga akhir turnamen. Smith mengingatkan kepada para pendukung timnas yang datang ke Piala Dunia 2022 wajib mendaftarkan Hayya Card dan memesan akomodasi sesegera mungkin.

DOHA NEWS | DESY ALHAMDIANA PUTRI