Hasil NBA Jumat, 21 Oktober: LA Clippers Hantam LA Lakers, Bucks Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil NBA 2022-2023 pada Jumat WIB, 21 Oktober 2022, menampilkan dua pertandingan. Milwaukee Bucks dan Los Aangeles Clippers sama-sama menang.

Milwaukee Bucks berhasila mengalahkan Philadelphia 76ers dengan kor 90-88 dalam pertandingan di Wells Fargo Center, Philadelphia.

James Harden yang menjadi penyumbang poin terbanyak dalam laga ini, yakni 31 angka. Namun, ia gagal menyemalatkan 76ers dari kekalahan.

Di kubu Bucks, Giannis Antetokoumpo sukses mencetak 21 poin dan menjadi penyumbang poin terbanyak bagi timnya. Brook Lopez menambahkan 14 poin.

Bucks gagal mendominasi permainan. Mereka sempat tertinggal cukup jauh di kuartal kedua dan keempat dengan 17-21 dan 17-25. Mereka akhirnya menang dengan hanya selisih satu tembakan.

Duel ketat antara LA Clippers dan LA Lakers berlangsung di Crypto.com Arena, Los Angeles. Clippers menang dengan skor 103-97.

Secara individu, torehan para pemain Clippers kalah dari lawannya. Poin terbanyak mereka disumbangkan Paul Geroge dan Johna Wall, yakni 15. Di kubu lawan ada tiga pemain yang mampu menyumbang poin 20 atau lebih. Mereka adalah Lonnie Walker (26), Anthony Davis (25). dan LeBron James (20).

Clippers baru menjalani satu laga. Sedangkan Lakers menderia kekalahan keduanya. Sebelumnya mereka juga takluk dari Golden State Warriors.

Hasil NBA 2022-2023 Jumat, 21 Oktober 2022

Philadelphia 76ers vs Milwaukee Bucks 88-90

Los Angeles Lakers vs Los Angeles Clippers 97-103.

Jadwal NBA Sabtu, 22 Oktober 2022

06:00 Charlotte Hornets vs New Orleans Pelicans

06:00 Indiana Pacers vs San Antonio Spurs

06:00 Washington Wizards vs Chicago Bulls

06:30 Atlanta Hawks vs Orlando Magic

06:30 Brooklyn Nets vs Toronto Raptors

06:30 Miami Heat vs Boston Celtics

06:30 New York Knicks vs Detroit Pistons

07:00 Houston Rockets vs Memphis Grizzlies

07:00 Minnesota Timberwolves vs Utah Jazz

09:00 Golden State Warriors vs Denver Nuggets

09:00 Portland Trail Blazers vs Phoenix Suns.

